L'Amazfit T-Rex Ultra 2 è disponibile su Amazon e rappresenta il compagno ideale per chi ama l'avventura outdoor. Questo smartwatch robusto vanta una cassa in titanio grado 5 e un display AMOLED protetto da vetro zaffiro, garantendo resistenza estrema in ogni condizione. Con mappe offline preinstallate, torcia bicolore integrata e un'autonomia fino a 30 giorni, vi accompagnerà nelle vostre esplorazioni più impegnative. Disponibile a 549,90€, offre GPS dual-band, certificazione 10 ATM e oltre 180 modalità sportive per monitorare ogni vostra attività.

Amazfit T-Rex Ultra 2, chi dovrebbe acquistarlo?

L'Amazfit T-Rex Ultra 2 è lo smartwatch ideale per chi vive l'outdoor come passione e necessita di uno strumento affidabile in ogni condizione. Vi conquisterà se siete escursionisti esperti, alpinisti o appassionati di trekking che affrontano terreni impervi e situazioni climatiche imprevedibili. La sua struttura in titanio grado 5 con vetro zaffiro e la certificazione per immersioni fino a 45 metri lo rendono perfetto anche per subacquei ricreativi e sportivi acquatici. Con mappe offline preinstallate e pianificazione percorsi direttamente dal polso, soddisfa l'esigenza di chi ama esplorare senza dipendere dallo smartphone, mentre la torcia bicolore integrata garantisce sicurezza nelle ore notturne.

Questo modello risponde alle necessità di atleti multidisciplinari che praticano oltre 180 diverse attività sportive, dallo sci all'allenamento di forza. L'autonomia fino a 30 giorni elimina l'ansia da ricarica durante spedizioni prolungate, rendendolo indispensabile per viaggiatori e avventurieri che affrontano settimane lontani dalla civiltà. La compatibilità con Android e iPhone, insieme a funzioni smart come pagamenti contactless Zepp Pay, chiamate Bluetooth e risposte vocali ai messaggi, lo rendono perfetto per professionisti attivi che desiderano rimanere connessi anche durante allenamenti intensi, senza mai compromettere prestazioni e resistenza.

Amazfit T-Rex Ultra 2 è lo smartwatch outdoor progettato per chi vive l'avventura senza compromessi. Con cassa in titanio di grado 5 e display AMOLED in vetro zaffiro da 1,5", resiste a condizioni estreme garantendo massima visibilità. Offre mappe offline a colori preinstallate, GPS dual-band con pianificazione percorsi, torcia bicolore integrata e resistenza 10 ATM con certificazione per immersioni fino a 45 metri.

Vedi offerta su Amazon