Amazfit Verge 2 in arrivo: corpo in ceramica, e-SIM e supporto ECG

Huami – società controllata da Xiaomi – presenterà Amazfit Verge 2 domani 11 giugno, stesso giorno in cui verrà annunciata ufficialmente Mi Band 4. L’annuncio è arrivato su Weibo sia dall’account ufficiale di Qualcomm Cina che da quello del produttore che per – aumentare l’interesse intorno al suo smartwatch – ha cominciato un conto alla rovescia anticipando alcune caratteristiche salienti del prossimo wearable.

Amazfit Verge 2 sarà equipaggiato con il processore Snapdragon 3100 che Qualcomm ha annunciato lo scorso settembre. Tra le novità più interessanti spicca senza dubbio il supporto eSIM. Questo permetterà all’utente di utilizzare lo smartwatch in maniera autonoma per ricevere o effettuare chiamate senza la necessità di aver con sé lo smartphone.

Come confermato dal Vicepresidente dell’azienda – Qi Fandi – lo smartwatch avrà un corpo in ceramica in grado di garantire maggiore resistenza. Inoltre, Amazfit Verge 2 supporterà il monitoraggio ECG che fungerà – secondo Huami – da salvavita per il rilevamento di anomalie cardiache sottolineando comunque che non è sufficiente affidarsi alla funzione integrata nello smartwatch per salvare vite umane. Il dispositivo dovrebbe integrare un quadrante rotondo con i bordi lucidi.

Tenendo in considerazione tutte le novità, come l’utilizzo della ceramica, il supporto e-SIM, il SoC Qualcomm e la funzione di ECG, è probabile che il prezzo di vendita lieviterà un po’ rispetto alla generazione precedente. Secondo alcune voci, Amazfit Verge 2 sarà venduto a poco meno di 2000 yuan (255 euro circa). Non ci resta che pazientare ancora qualche ora per conoscere tutti i dettagli del nuovo smartwatch del marchio cinese.