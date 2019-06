Amazfit Verge 2 svelato: Snapdragon Wear 2500, ECG e supporto e-SIM

Amazfit Verge 2 è ufficiale: Snapdragon Wear 2500, supporto ECG, e-SIM, display AMOLED da 1,39 pollici e batteria da 420 mAh. Disponibile anche una edizione limitata dedicata agli Avengers.

Giorno di presentazioni in casa Xiaomi. Il sub-brand Huami ha presentato il nuovo smartwatch Amazfit Verge 2. Alcune informazioni tecniche erano già state svelate dall’azienda stessa nei giorni scorsi. A differenza di quanto si era intuito precedentemente, il dispositivo si basa sulla piattaforma Snapdragon Wear 2500 di Qualcomm assistita da 512 MB di RAM e 4 GB di memoria eMMC.

La scocca è realizzata in ceramica e integra un display AMOLED da 1,39 pollici. Una delle grandi novità introdotte è il supporto e-SIM per chiamate VoLTE 4G con i principali operatori cinesi. Amazfit Verge 2 può monitorare automaticamente 10 attività ed è dotato di tecnologia di rete a banda stretta (NB-IoT) grazie alla quale non è necessario collegare lo smartphone tramite Bluetooth. Questo permette la segnalazione di emergenze o l’invio di dati importanti all’app come – per esempio – la bassa frequenza cardiaca.

Esiste anche una versione ECG in grado di effettuare una sorta di elettrocardiogramma e di memorizzare localmente fino a 60 minuti di dati ECG per un massimo di 7 giorni. Il sensore permette un accurato monitoraggio della frequenza cardiaca per tutto il giorno e lo screening in tempo reale di possibili problemi cardiaci.

La batteria è da 420 mAh. Non manca il supporto NFC e la certificazione IP68 per la resistenza ad acqua e polvere. Come con Mi Band 4, anche in questo caso è stata presentata un’edizione limitata dedicata agli Avengers.

Amazfit Verge 2 sarà disponibile in Cina a 999 yuan (128 euro circa) per la versione standard, mentre il modello con supporto ECG avrà un prezzo di 1299 yuan (166 euro circa) Avengers Limited Edition invece sarà venduta a 1499 yuan (192 euro circa). Restiamo in attesa di informazioni circa la commercializzazione in altri mercati.