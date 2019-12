Amazon, Apple, Google e ZigBee Alliance insieme per un nuovo standard per la smart home

Nulla è impossibile. Mai frase fu più azzeccata. Amazon, Apple, Google e ZigBee Alliance (che comprende IKEA, Philips Lighting e Samsung SmartThings) infatti si sono alleate per la creazione di uno standard comune da adottare per i dispositivi della smart home in modo tale da diminuire la frammentazione e aumentare la sicurezza e la interoperabilità. Si chiama Project Connected Home over IP, il progetto che intende semplificare lo sviluppo per i produttori di dispositivi e aumentare la compatibilità per i consumatori.

Come si legge nel comunicato stampa diffuso da Apple, “il progetto si basa sulla convinzione condivisa che i dispositivi domestici intelligenti debbano essere sicuri, affidabili e senza interruzioni. Basandosi su IP (Internet Protocol), il progetto mira a consentire la comunicazione tra dispositivi domestici intelligenti, app mobili e servizi cloud e a definire un insieme specifico di tecnologie di rete basate su IP per la certificazione dei dispositivi”. È probabile, dunque, che in un prossimo futuro ci possa essere la coesistenza su uno stesso dispositivi dei diversi assistenti vocali quali Amazon Alexa, Siri e Google Assistant.

La forte competizione nel mercato degli smart speaker tra Google, Amazon e Apple ha generato una frammentazione per quanto riguarda la compatibilità tra diversi dispositivi intelligenti creando problemi a produttori e utenti. Questo è il motivo che ha spinto i principali concorrenti a mettersi insieme per creare uno standard comune che metta al prima posto soprattutto la sicurezza degli utenti.

Il gruppo di società si è già messa al lavoro ma per il momento non sono state fornite le specifiche relative allo standard né le tempistiche riguardo l’arrivo sul mercato dei primi dispositivi certificati. Ad ogni modo, in un prossimo futuro potremo acquistare dispositivi intelligenti senza doverci preoccupare particolarmente della compatibilità con gli oggetti già presenti nella nostra smart home.