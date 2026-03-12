Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sull'Amazon Echo Show 11 (ultimo modello), lo schermo intelligente Full HD da 11" con audio spaziale, Alexa integrata e Hub Casa Intelligente. Il dispositivo offre un'area di visione più ampia del 60% rispetto a Echo Show 8 e bassi fino al doppio più potenti. Oggi lo trovate a soli 179,99€ invece di 239,99€, con uno sconto del 25%.

Echo Show 11, chi dovrebbe acquistarlo?

L'Amazon Echo Show 11 è il dispositivo ideale per chi desidera trasformare la propria abitazione in una casa intelligente completa, senza rinunciare all'intrattenimento e alla praticità quotidiana. È consigliato a famiglie, appassionati di tecnologia e a chiunque voglia gestire luci, termostati e videocamere con un semplice comando vocale o touch. Grazie all'Hub Casa Intelligente integrato e alla tecnologia Omnisense, non servono dispositivi aggiuntivi per centralizzare il controllo della propria smart home.

Il prodotto soddisfa anche le esigenze di chi cerca un'esperienza multimediale di qualità: lo schermo Full HD da 11" con audio spaziale e bassi potenziati garantisce una visione coinvolgente di serie e film in streaming. Le videochiamate nitide con inquadratura automatica lo rendono perfetto per chi vuole restare in contatto con la famiglia. A 179,99€, con uno sconto del 25% rispetto al prezzo originale di 239,99€, rappresenta un'occasione vantaggiosa da non perdere.

Amazon Echo Show 11 è uno schermo intelligente con display touch Full HD da 11", audio spaziale con bassi potenziati, Hub Casa Intelligente integrato, chip AZ3 Pro e tecnologia Omnisense per gestire luci, termostati e videocamere con Alexa.

Vedi offerta su Amazon