Amazon entra nelle nostre case con tante novità, ecco Echo Show 15, eero Pro 6 e Blink Video Doorbell

Amazon ha annunciato oggi tre grandi aggiunte alla sua gamma di dispositivi per la domotica: la line-up si espande grazie al display Echo Show 15, al router mesh eero Pro 6 e al videocitofono Blink, per una casa sempre più connessa e intelligente.

Vediamo nel dettaglio le caratteristiche di questi nuovi dispositivi.

Amazon Echo eero Blink

Echo Show 15

Echo Show 15, ultima aggiunta alla linea di display fissi Echo Show, è pensato da Amazon per diventare il cuore digitale della casa, montato a parete o su un ripiano con orientamento orizzontale o verticale. Grazie al suo display da 15,6 pollici, Echo Show è perfetto per mostrare contenuti in definizione 1080p Full HD, oltre a fungere da hub per l’organizzazione quotidiana della famiglia.

Echo Show 15 presenta infatti un’interfaccia ridisegnata e integrata con i widget personalizzabili di Alexa, che mostrano le informazioni più recenti e le aggiornano automaticamente in base alle impostazioni degli utenti. In combinazione con la nuova funzionalità Visual ID, in grado di riconoscere ogni abitante della casa, Echo Show 15 è quindi in grado di restituire promemoria, calendario e note personalizzate.

Pensato per essere collocato all’interno di una casa sempre più intelligente, Echo Show 15 si integra perfettamente con gli altri dispositivi smart home grazie a un widget dedicato. La fotocamera da 5 megapixel lo rende inoltre un ottimo dispositivo per le videochiamate. Grazie alla funzione picture-in-picture è possibile sfruttare due o più di queste funzionalità in contemporanea: sull’ampio dispositivo di Echo Show 15 si può, per esempio, guardare una serie TV da Prime Video o Netflix mentre si tiene d’occhio la telecamera di sorveglianza dell’ingresso.

All’interno di Echo Show 15 si trova il nuovo processore Amazon A72 Neural Edge, dotato di un motore di apprendimento automatico con architettura quad-core. Quest’ultima feature permette al dispositivo di elaborare algoritmi di computer vision in locale, senza passare dal cloud.

Echo Show è acquistabile a questo link al prezzo di 249,99 euro.

eero Pro 6

Amazon ha presentato eero Pro 6, il nuovo modem con sistema mesh dotato dello standard Wi-Fi di ultima generazione, Wi-Fi 6, con due porte Ethernet e un hub domestico intelligente Zigbee integrato. Se la vostra casa supporta già la rete internet Gigabit, eero Pro 6 è il dispositivo perfetto per ottenere un’ampia copertura mantenendo al contempo le alte prestazioni della connettività Wi-Fi 6 e il supporto per più di 75 dispositivi connessi nello stesso momento.

Configurare eero Pro 6 è facile e veloce: una volta attivato, la funzionalità di configurazione semplice del Wi-Fi di Amazon permette di collegare il modem ai dispositivi di domotica già registrati sotto allo stesso account Amazon. Un singolo eero Pro 6 copre fino a 190 mq, mentre la confezione da tre router collegati tra loro arriva addirittura a una copertura massima di 560 mq.

Il nuovo eero Pro 6 presenta al proprio interno un hub Zigbee integrato per la casa intelligente, in grado di connettersi direttamente con luci intelligenti, serrature e altri dispositivi compatibili. Grazie a eero sarà quindi possibile attivare e disattivare le funzionalità della propria smart home anche a distanza, oltre a utilizzare i comandi vocali di Alexa.

eero Pro 6 garantisce grazie agli aggiornamenti automatici in background le più recenti patch di sicurezza per la casa. Sarà inoltre possibile abbonarsi a eero Secure (3,99 euro/mese o 39,99 euro/anno) con funzionalità di sicurezza aggiuntive e parental control, o eero Secure+ (10,99 euro/mese o 109,99 euro/anno) per una protezione a 360° in collaborazione con i servizi 1Password, Malwarebytes ed Encrypt.me.

eero Pro 6 è acquistabile a questo link al prezzo di 249 euro per una confezione singola e 639 euro per una confezione da tre dispositivi.

Blink Video Doorbell

L’ultima novità di domotica annunciata da Amazon è Blink Video Doorbell, il primo videocitofono della gamma di videocamere di sicurezza Blink. Perfetto per i clienti che non dispongono ancora di un sistema di sicurezza intelligente, Blink Video Doorbell è dotato di una videocamera in HD 1080p e audio bidirezionale, oltre che di batterie al litio AA dalla durata dichiarata di due anni.

Tra le funzionalità di sicurezza di Blink Video Doorbell spicca la rilevazione del movimento personalizzata, in grado di monitorare i diversi luoghi interni o esterni alla casa direttamente dall’app Blink Home Monitor. Il collegamento con i dispositivi mobili rende possibile ricevere notifiche in tempo reale se Blink rileva movimenti o se il campanello suona.

Anche Blink Video Doorbell è compatibile con i dispositivi Echo e Fire per la gestione mediante comandi vocali tramite Alexa. L’utente può inoltre decidere di registrare, salvare e condividere i video registrati da Blink Video Doorbell mediante un piano di abbonamento dalla prova gratuita di 30 giorni (successivamente 3 euro/mese per un dispositivo o 10 euro/mese per dispositivi illimitati).

Amazon ha infine annunciato anche nuovi accessori per la gamma Blink, che comprende già Blink Mini, Blink Indoor e Blink Outdoor. Il supporto LED a batteria Blink Floodlight Mount attiva una potente luce in caso di movimento, mentre il pannello Blink Solar Panel Mount potenzia Blink Outdoor con l’energia solare.

Blink Video Doorbell è prenotabile a questo link al prezzo di 59,99 euro, mentre Blink Floodlight Mount e Blink Solar Panel Mount saranno disponibili entro fine anno al prezzo di 39,99 euro ciascuno.