Su Amazon è disponibile l'Amazon Echo Studio (ultimo modello) in colorazione grafite, lo speaker con audio 3D immersivo e tecnologia Dolby Atmos, ora riprogettato in un formato compatto, più piccolo del 40% rispetto all'originale. Dotato di Hub Casa Intelligente integrato e chip AZ3, offre prestazioni audio eccezionali in qualsiasi ambiente. Lo trovate a soli 199,00€, con uno sconto del 17% rispetto al prezzo originale di 239,99€.

Echo Studio, chi dovrebbe acquistarlo?

L'Amazon Echo Studio (ultimo modello) è il dispositivo ideale per gli appassionati di musica e home entertainment che desiderano un'esperienza audio di alta qualità senza rinunciare alla praticità. Grazie all'audio 3D immersivo e alla tecnologia Dolby Atmos, soddisfa le esigenze di chi vuole godere di bassi potenti e voci cristalline direttamente in casa propria. Il design compatto, ridotto del 40% rispetto al modello originale, lo rende perfetto per qualsiasi ambiente, dal salotto alla camera da letto.

Questo prodotto è consigliato anche a chi vuole semplificare la gestione della propria Casa Intelligente, grazie all'Hub integrato e alla tecnologia Omnisense per il controllo di luci, serrature e dispositivi compatibili. Chi possiede dispositivi Fire TV o più altoparlanti Echo troverà in Echo Studio il cuore perfetto di un sistema audio multi-stanza. Attualmente disponibile a 199€ invece di 239,99€, rappresenta un'ottima opportunità per chi cerca prestazioni audio avanzate a un prezzo conveniente.

Amazon Echo Studio (ultimo modello) è uno smart speaker compatto, 40% più piccolo dell'originale, con audio 3D immersivo e Dolby Atmos. Include Hub Casa Intelligente, tecnologia Omnisense, adattamento automatico all'acustica e chip AZ3.

