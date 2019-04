Amazon, in arrivo le rivali delle AirPods con Alexa

Secondo Bloomberg, gli auricolari true wireless di Amazon garantiranno una qualità audio elevata a prezzi decisamente più bassi rispetto alle AirPods.

Anche Amazon è pronta ad entrare nel mercato degli auricolari true wireless. Ne è convinta la nota testata Bloomberg, che ha realizzato un report relativo a quelli che potrebbero essere i nuovi rivali delle AirPods di Apple. Ovviamente, anche in quest’ambito, il colosso dell’e-commerce punterà sul proprio assistente vocale Alexa, che continua a farsi sempre più spazio nel settore.

Innanzitutto, sembra che Amazon stia lavorando soprattutto sulla qualità audio, così da offrirne una migliore rispetto alle AirPods. In secondo luogo, Alexa avrà un ruolo cruciale nell’esperienza utente, con la possibilità di ordinare i prodotti dal catalogo dell’e-commerce direttamente con la voce, senza dimenticare ovviamente tutte le funzioni tipiche degli auricolari true wireless (cambiare traccia musicale con le gesture, rispondere alle chiamate con i tocchi ecc…).

Secondo Bloomberg anche in questo caso ci sarà una custodia in grado di ricaricare gli auricolari, con tanto di porta USB-C. Dovrebbero essere due le colorazioni disponibili (nera e grigia) e il prezzo dovrebbe essere particolarmente aggressivo, in pieno stile Amazon. Ovviamente, si tratta di indiscrezioni da prendere con le pinze fino a quando non ci sarà una presa di posizione ufficiale da parte del gigante di Seattle. La sensazione comunque è che l’azienda di Jeff Bezos non voglia perdere il treno degli auricolari true wireless.