Amazon Luna: il sevizio di cloud gaming è realtà su Android

Il servizio di cloud gaming Amazon Luna è finalmente disponibile su Android. La novità è stata annunciata dal colosso dell’e-commerce proprio nelle ultime ore. Ricordiamo infatti che, al lancio, avvenuto in ottobre, il mondo Android era stato tagliato fuori ed il servizio risultava disponibile esclusivamente sulle piattaforme iOS, macOS, Fire TV e PC. Il servizio è accessibile direttamente tramite il browser web Chrome. Non è necessaria alcuna applicazione. Per il momento, però, Luna è disponibile solo negli Stati Uniti. Tuttavia, nei prossimi mesi dovrebbe essere rilasciato anche in molti altri paesi.

Per l’utilizzo viene richiesto il pagamento di una tariffa mensile per l’accesso ad ogni singolo pacchetto. In questo momento, sono due le possibilità di scelta. La prima è rappresentata da Luna Plus, con un costo di 5,99 dollari al mese, che consente agli utenti di poter giocare a diversi titoli, provenienti dalle varie case di produzione, mentre l’altra scelta è denominata Ubisoft Plus, proposta a 14,99 dollari mensili, nata dalla collaborazione con la medesima azienda e che, come immaginabile, da la possibilità di giocare ai titoli prodotti direttamente da Ubisoft. Con la sottoscrizione del canale Ubisoft Plus si ha accesso anche ad Ubisoft Plus su PC ed al servizio di cloud gaming di Google, Stadia.

Un compromesso è rappresentato dalla versione Android di Luna che funziona solo su determinati dispositivi, tra cui, Pixel, Samsung e OnePlus, ma, anche in questo caso, Amazon ha affermato che estenderà il supporto a più dispositivi nel corso del periodo di accesso anticipato, messo a disposizione per i clienti statunitensi.

Hey @TheCodeB00K, as Raghu from Team Luna explains below, you won’t have to wait very long for Android support (or, like, at all). Play Luna with early access now: https://t.co/IU81kXZouU pic.twitter.com/aVDCbQcP64 — Amazon Luna (@amazonluna) December 15, 2020

Un portavoce dell’azienda ha poi condiviso un elenco dei dispositivi attualmente supportati e resi disponibili sulle pagine di The Verge.

Nello specifico troviamo:

Pixel 4XL, 4A, 4A 5G, 5

Samsung Galaxy S10, S10 Plus, Note 10, Note 10 Plus, S20, S20 Plus, S20 Ultra, Note 20, Note 20 Ultra

OnePlus 7, 7 Pro, 7 Pro 5G, 8, 8 Pro, Nord, 7T, 7T Pro, 7T Pro 5G

E’ inoltre necessario utilizzare un device che disponga almeno di Android 9 o versioni successive o di Chrome in versione 86 o successiva. L’utente sarà in grado di giocare utilizzando il controller realizzato ad hoc da Amazon per Luna o in alternativa un controller per PlayStation 4 o Xbox One.

Se volete scoprire maggiori dettagli riguardanti il nuovo servizio, vi lasciamo all’approfondimento completo, realizzato dalla nostra redazione e raggiungibile a questo link.