Amazon Music ora accessibile anche dagli sportwatch Garmin

Amazon Music, il servizio di streaming musicale di Amazon, è da oggi disponibile sullo store Connect IQ, consentendo così l'accesso all'intero archivio musicale di Amazon Music tramite diversi smartwatch Garmin delle famiglie Forerunner, fēnix, vívoactive e MARQ.

Le soluzioni Garmin per vivere la propria quotidianità sportiva a ritmo di musica si arricchiscono ancora di più. Per tutti gli smart sportwatch Garmin compatibili con la funzione musica, infatti, è disponibile il servizio Amazon Music scaricabile sul portale Connect IQ. Gli utenti Garmin e Amazon potranno così scaricare la app Amazon Music e ascoltare le canzoni dei propri artisti preferiti direttamente dal proprio dispositivo da polso tramite cuffie Bluetooth compatibili e senza la necessità di avere con sé il proprio telefono.

Con Amazon Music, i membri Prime avranno accesso a più di due milioni di canzoni e centinaia di playlist sempre disponibili per essere riprodotte durante una corsa al parco, una sessione di allenamento in palestra, in bicicletta, in metro o durante lo shopping. Inoltre, con un abbonamento Amazon Music Unlimited, i clienti avranno ancora più brani disponibili per l’ascolto, dai grandi classici del passato fino alle ultime hit degli artisti contemporanei.

La app Amazon Music è disponibile nello store Connect IQ per i possessori di Garmin Forerunner 245 Music, Forerunner 645 Music, Forerunner 945, fēnix 5 Plus series, vívoactive 3 Music e MARQ Athlete, MARQ Aviator, MARQ Captain, MARQ Driver, MARQ Expedition.

Amazon Music comunque non è l’unica app dedicata allo streaming musicale ad essere sbarcata sui prodotti Garmin. In precedenza infatti era già toccato a Deezer e Spotify, introdotti rispettivamente a settembre e ottobre dello scorso anno.