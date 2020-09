Amazon One, da oggi per pagare basterà il palmo della mano

Amazon ha annunciato un nuovo sistema di pagamento con riconoscimento biometrico. Il nuovo sistema permetterà gli utenti di pagare i propri acquisti effettuati all’interno dei negozi fisici Amazon Go solamente utilizzando il palmo della propria mano.

Il colosso americano dell’e-commerce ha annunciato l’arrivo di una grande novità: all’interno dei propri negozi fisici Amazon Go sarà presto possibile pagare direttamente utilizzando il palmo della propria mano, utilizzando il nuovo sistema Amazon One. Il nuovo metodo di pagamento arriva in un momento in cui la diffusione del virus Covid-19 è arrivata a livelli altissimi e questa alternativa “contactless” grazie alla quale sarà possibile pagare senza alcun contatto fisico tra clienti e negozianti è di certo una novità che può portare alcuni benefici.

Al primo acquisto effettuato nei negozi Amazon Go, sarà necessario inserire nella torretta dedicata ai pagamenti la propria carta di credito e poi passare il palmo della mano sull’apposito scanner per l’abbinamento e la registrazione dei due dati. Una volta effettuata questa prima procedura sarà possibile effettuare il pagamento dei propri acquisti semplicemente scansionando il palmo della mano. Semplice, veloce e igienico!

Non è chiaro il metodo che verrà utilizzato da Amazon per la memorizzazione di dati così sensibili, tuttavia l’azienda ha affermato che le credenziali biometriche e i dati della carta di credito verranno memorizzati nel cloud in maniera criptata.

Amazon afferma che il suo nuovo dispositivo non richiede un account registrato sul sito per permettere l’ingresso nel negozio ma solo la scansione del palmo e un numero di telefono. Tuttavia i clienti possono associare il proprio account per visualizzare lo storico degli acquisti direttamente sul sito.

Amazon One è attualmente in fase di test in due negozi nell’area di Seattle, tra cui il negozio originale Amazon Go al 7th & Blanchard e il negozio di South Lake Union al 300 Boren Avenue North. Non sostituirà gli altri metodi utilizzabili per poter entrare nei negozi del marchio. I clienti possono comunque entrare utilizzando l’app Amazon Go, l’app Amazon o con l’assistenza del personale se vogliono pagare in contanti.

Il gigante dello shopping ha affermato di voler rendere disponibile questa tecnologia anche a terze parti e sarebbe già in contatto con dei potenziali acquirenti, al momento tuttavia non ha nulla da dichiarare al riguardo.