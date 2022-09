La famiglia Kindle è stata ampliata ancora una volta da Amazon con l’aggiunta di un nuovo lettore eBook. Questa volta il nuovo prodotto ha un asso nella manica che in pochi si sarebbero aspettati: date il benvenuto a Kindle Scribe, il primo con pennino integrato!

Kindle Scribe è dotato del primo display Paperwhite da 10,2 pollici, 300 pixel per pollice (ppi), e di una penna inclusa. Questo nuovo display, illuminato frontalmente e anti-riflesso, promette di permettervi di leggere e scrivere come su carta, con testi nitidi e ampio spazio per i caratteri più grandi, immagini, grafici e documenti.

L’illuminazione del display ha una temperatura ed un’intensità regolabile anche automaticamente, permettendo a Kindle Scribe di adattarsi a qualsiasi ambiente vi troviate.

Dotato di una comoda porta USB Tipo-C per la ricarica, Amazon afferma che ha un’autonomia in grado di raggiungere le settimane di utilizzo.

“Kindle Scribe è il miglior Kindle che abbiamo mai costruito, il quale crea un’esperienza di lettura e scrittura che sembra vera carta“, ha dichiarato Kevin Keith, vicepresidente di Amazon Devices. “Si ispira ai clienti Kindle che hanno aggiunto miliardi di note e sottolineature ai libri nel corso degli anni, ed è anche ideale per rivedere e segnare i documenti, gestire la lista delle cose da fare o scarabocchiare una grande idea. Inoltre, offre tutti i vantaggi di Kindle che i clienti conoscono e amano: milioni di libri su richiesta, caratteri regolabili, funzioni di lettura premium e settimane e settimane di durata della batteria, con il vantaggio di uno splendido e ampio display“.

La penna si aggancia magneticamente al bordo di Scribe in modo da non essere mai dimenticata e non ha bisogno di ricarica in quanto non ha una batteria. Dispone comunque di un pulsante azione e una funzionalità gomma.

Le nuove note adesive digitali di Kindle Scribe consentono di aggiungere facilmente appunti scritti a mano a milioni di libri, con note ed evidenziazioni organizzate automaticamente in un unico posto per non ingombrare le pagine.

È anche possibile scrivere il proprio diario personale o prendere appunti utilizzando una varietà di modelli predefiniti, tra cui liste “to-do” per tenere traccia delle attività e carta a righe per gli appunti delle riunioni. Tutti i taccuini vengono automaticamente salvati e sottoposti a backup nel cloud gratuitamente e, a partire dall’inizio del 2023, saranno accessibili anche tramite l’app Kindle.

Con la funzione Send-to-Kindle, è possibile importare documenti personali dal computer o dallo smartphone in Kindle Scribe e scrivere direttamente sui documenti PDF. È anche possibile importare e creare note adesive scritte a mano in documenti Microsoft Word, articoli web e altri formati di documenti con dimensioni dei caratteri e layout regolabili. A partire dall’inizio del 2023, sarà possibile inviare documenti a Kindle Scribe direttamente da Microsoft Word.

Kindle Scribe è disponibile al pre-ordine da oggi a partire da 369,99 euro presso la pagina dedicata. Le spedizioni inizieranno nei prossimi mesi.