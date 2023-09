Xiaomi sta preparando il terreno per lanciare il suo primo smartphone pieghevole a conchiglia. Il dispositivo, noto come il MIX Flip, è emerso recentemente nel database IMEI, alimentando l’entusiasmo tra gli appassionati. Tuttavia, nonostante questa scoperta promettente, alcuni suggeriscono che dovremo aspettare ancora un po’ prima di vedere questo prodotto sul mercato.

Xiaomi è stata tra le prime aziende a introdurre i dispositivi pieghevoli nell’industria della telefonia. Nonostante la loro disponibilità limitata al di fuori della Cina, i dispositivi Xiaomi MIX Fold sono stati acclamati per la loro qualità e sottigliezza. Ora, sembra che Xiaomi stia espandendo la sua presenza nel settore degli smartphone pieghevoli con un smartphone in stile “Flip”.

Il noto informatore Digital Chat Station ha recentemente scoperto lo Xiaomi MIX Flip nel database IMEI con numero di modello 2311BPN23C, alimentando le speranze di un lancio imminente. Secondo l’informatore, il MIX Flip avrà un design ultra-sottile, leggero e compatto, soprattutto quando sarà piegato. Tuttavia, al di là di queste informazioni, non si sa molto sul prossimo foldable Xiaomi.

Nonostante l’apparizione nel database IMEI, alcune voci suggeriscono che il MIX Flip non vedrà la luce del giorno fino all’anno prossimo. Si ipotizza che possa essere lanciato insieme al MIX Fold 4, il successore del recentemente annunciato MIX Fold 3. Ciò significa che dovremo attendere ancora un po’ prima di vedere il clamshell di Xiaomi sul mercato. Nonostante si tratti di speculazioni, è entusiasmante immaginare un nuovo smartphone pieghevole che sfidi il dominio di Samsung, soprattutto se verrà lanciato a livello globale.

Secondo una presunta immagine trapelata su GSMChina, il MIX Flip avrà uno schermo pieghevole con foro per la fotocamera all’interno. Quando sarà piegato, lo schermo di copertura sarà probabilmente abbastanza grande, seguendo la tendenza degli attuali Galaxy Z Flip5 e razr 40 Ultra. L’immagine mostra anche almeno tre fotocamere integrate in un unico modulo. Tuttavia, è ancora presto per confermare se questa immagine rappresenta il MIX Flip effettivo che vedremo sul mercato.