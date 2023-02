Secondo alcune voci riportate su Twitter, Android 14 potrebbe trasformare il nostro smartphone in una webcam.

iOS 16 permette già questa funzione su iPhone e Mac

Stando a quanto riferito da Mishaal Rahman sulla nota piattaforma socila, il prossima versione del sistema operativo firmato Google potrebbe introdurre una nuova feature nativa nei nostri device e permetterci di utilizzare lo smartphone come una webcam. Il nome in codice (ma nemmeno troppo) del progetto lascia ben pochi dubbi al riguardo: DeviceAsWebcam

Sebbene non si tratti di un’assoluta novità nel campo dei device mobili (la stessa cosa è già presente su iPhone con l’app Continuity Camera) va tuttavia sottolineato che un supporto nativo per webcam in ambito android non era ancora stato implementato. Per utilizzare un smartphone con il robottino in questo modo era infatti necessario rivolgersi ad app esterne.

Ma la vera grossa novità andrebbe a riguardare la compatibilità di queste “webcam”. Nel caso del device di Cupertino, come è facile aspettarsi, questa è limitata ai solo iOS e MacOS; con il sitema operativo di Mountain View la compatibilità si allargherebbe invece a tutti gli smartphone in grado di supportare lo standard UVC.

Non è da escludere che il “grande passo” sia stato dettato dalla necessità di venire incontro ai cambiamenti delle abitudini (lavorative e non) imposti dai recenti eventi legati alla pandemia: sempre più c’è la necessità di poter avere un facile accesso video ad internet; e se sul computer di casa o su un portatile è facile avere a disposizione una webcam, non è detto che sia possibile avere sempre sottomano uno dei due. Cosa che è, invece, quasi sempre vera con i cellulari.

Allo stato attuale delle cose non ci sono molte informazioni sul funzionamento di questa nuova feature ma considerate le tempistiche suggerite da alcune voci di corridoio (che davano una beta dedicata agli sviluppatori pronta per questo febbraio e l’uscita del sistema operativo per settembre) non dovremo attendere molto. Tuttavia, come sempre, l’ultima parola resta in mano a Google