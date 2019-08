Android 10, ecco gli smartphone Nokia che verranno aggiornati

HMD Global ha diffuso la lista ufficiale degli smartphone che verranno aggiornati ad Android 10. L'update verrà spalmato tra il Q4 2019 e il Q2 2020.

HMD Global si conferma un brand estremamente attento alla questione aggiornamenti. L’azienda ha infatti annunciato tutti i modelli di smartphone Nokia che riceveranno in via ufficiale l’update ad Android 10 e c’è davvero di che sorridere. Il roll-out sarà spalmato tra il Q4 2019 e il Q2 2020, ovviamente a seconda dei dispositivi.

Come potete osservare dall’infografica diffusa direttamente da HMD Global, il rilascio dell’aggiornamento ad Android 10 sarà così suddiviso:

Q4 2019 per Nokia 7.1, Nokia 8.1 e Nokia 9 PureView;

Q1 2020 per Nokia 6.1, Nokia 6.1 Plus, Nokia 7 Plus, Nokia 2.2, Nokia 3.1 Plus, Nokia 3.2, Nokia 4.2, Nokia 1 Plus, Nokia 5.1 Plus e Nokia 8 Sirocco;

Q2 2020 per Nokia 2.1, Nokia 3.1, Nokia 5.1 e Nokia 1.

Non è escluso che l’azienda finlandese possa, in seguito, allargare l’aggiornamento anche ad altri modelli. Al di là comunque di questo aspetto, si tratta già di un cospicuo numero di smartphone, che conferma ulteriormente l’attenzione del nuovo corso Nokia verso il supporto nel tempo dei prodotti. Un aspetto che, sul lungo periodo, potrebbe davvero fare la differenza, specie in relazione ai competitor cinesi.

Nel frattempo, trovate a questo link la lista costantemente aggiornata di tutti gli smartphone (suddivisi per brand) che riceveranno l’update ad Android 10.