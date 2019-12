La versione stabile di Android 10 arriva in LG G8 ThinQ

LG ha deciso di portare Android 10 in G8 ThinQ. La società coreana, prima di questo momento, non aveva ancora distribuito una versione stabile dell’ultima versione del sistema operativo di Google, rilasciata lo scorso settembre, nei propri dispositivi.

Oggi, poco dopo la beta riservata solo ad alcuni fortunati consumatori, il gruppo ha iniziato a portare la versione stabile di Android 10 nei device. Il primo prodotto della lista è LG G8 ThinQ. Per il momento, saranno solo gli utenti coreani a poter effettuare l’update, come riferito da GSMArena.

Photo credit - GSMArena.com

La build di riferimento è riconosciuta con il codice G820N20c ed è accompagnata dalla patch di sicurezza di novembre. Secondo le prime indiscrezioni, il roll out dovrebbe concludersi entro le prossime settimane. Subito dopo, potrebbe essere LG V50 ThinQ a ottenere una versione beta di Android 10.

Non è ancora chiaro quando l’aggiornamento arriverà anche in altri stati, tra cui l’Italia. LG G8 ThinQ è un dispositivo in cui troviamo il SoC Snapdragon 855, 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. L’eccellente display OLED da 6,1 pollici (di risoluzione 1440 x 3120 pixel e la densità dei pixel pari a 563 ppi), il comparto fotografico di buona qualità e l’imminente arrivo di Android 10 lo rendono un prodotto valido.