Android 10 è ufficialmente arrivato anche in Xiaomi Mi A2 Lite: l’update è in fase di distribuzione proprio durante queste ore e, per il momento, interessa solo alcuni possessori dello smartphone di fascia bassa dotato di Android One.

Xiaomi, tramite un post pubblicato nel forum ufficiale, ha annunciato che l’aggiornamento, riconoscibile con il codice 11.0.2.0.QDLMIXM, è attualmente in distribuzione. Questo major update porterà Android 10 nel Mi 2 Lite (disponibile su Amazon). Il brand sottolinea che l’aggiornamento riguarda ancora pochi dispositivi: dopo questa prima fase preliminare, la società valuterà se sarà il caso di proseguire con la diffusione o attendere ancora un po’.

Xiaomi Mi A2 Lite è un device di fascia bassa con un costo molto contenuto. Non mancano però le sorprese per quanto riguarda la scheda tecnica. Lo smartphone nasconde sotto la scocca il SoC Snapdragon 625 e il processore grafico Adreno 506. Le varianti disponibili sono due: 3/32 GB e 4/64 GB.

Una delle principali caratteristiche è la presenza di Android One. Il progetto consiste nella versione di Android priva di personalizzazioni da parte dei produttori. Google assicura degli aggiornamenti almeno per i 18 mesi successivi al lancio. Durante i prossimi giorni, qualora i test dovessero andare a buon fine, Android 10 arriverà in tutti gli esemplari di Xiaomi Mi A2 Lite.