Android 11, ecco gli smartphone Nokia che si aggiorneranno

Secondo una ricerca condotta da Counterpoint nel 2019, Nokia è il brand che guida le classifiche riguardanti gli aggiornamenti software per smartphone. Nelle scorse ore, la società ha condiviso su Twitter la lista degli smartphone che si aggiorneranno ad Android 11 con le relative tempistiche. Tutto normale se non fosse che poco dopo il post è stato rimosso.

Non è chiaro cosa sia realmente successo. È probabile che la timeline sia ancora in fase di revisione e che non sia ancora definitiva. Si spera, dunque, che nel corso dei prossimi giorni Nokia possa spiegare la situazione e rilasciare la lista definitiva. Ad ogni modo, quella che è stata pubblicata è davvero incoraggiante data la presenza di dispositivi arrivati con a bordo Android 9 come Nokia 1 Plus.

Nokia 5.3

Di seguito, elenchiamo gli smartphone inseriti nella lista poi rimossa. Provvederemo comunque ad aggiornare l’articolo qualora dovessero esserci cambiamenti.

Tra il Q4 2020 e Q1 2021:

Nel Q1 2021:

Tra Q1 2021 e Q2 2021

Nokia 3.2

Nokia 7.2

Nokia 6.2

Nel Q2 2021

Nokia 1 Plus

Nokia 9 PureView