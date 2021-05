Android 12 Beta 1: download e installazione

Come accade di solito al Google I/O (tranne che per l’edizione dello scorso anno), ecco che si attivano i link ai download per l’installazione della prima release di Android 12 Beta.

Abbiamo parlato di prima release perché queste saranno in tutto 4 e apriranno la strada per la versione gold (definitiva) che verrà rilasciata in autunno.

Android 12 Beta 1 potrà essere installato non solo sui Pixel ma anche su alcuni dispositivi dei produttori partner. Questo l’elenco con il relativo collegamento alla pagina dello smartphone interessato:

Android 12 è tutto nuovo e si evolve dal Material Design al Material You. L’azienda afferma che la trasformazione dell’OS è il più grande cambiamento di interfaccia da quando Android è nato. La User Experience prevede nuovi effetti, transizioni in movimento, colori e illuminazione differente, etc.

Qui invece vi mettiamo a disposizione il link che vi porterà alla pagina per poter recuperare le factory image, ovvero le immagini complete da scaricare per un dispositivo specifico. Per l’installazione Google mette a disposizione Android Flash Tool, utilizzabile seguendo le semplici istruzioni che trovate nella stessa pagina.

In alternativa potere scaricare il pacchetto OTA installabile direttamente dal vostro smartphone Pixel, anche qui con delle istruzione chiare:

Sia per gli smartphone Pixel sia per quelli di altri produttori verranno rese disponibili 4 release in tutto. Per installarle dovete prima collegarvi alla pagine del produttore del device che vi interessa, potete seguire i link nell’articolo.