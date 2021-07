Android 12 come le console, si potrà giocare mentre si termina il download del titolo

Google prosegue lo sviluppo di Android 12 e, mentre arrivano le varie Beta, emergono interessanti dettagli che ci fanno compilare in anticipo una lista delle funzioni che ci attenderanno nella versione finale in arrivo alla fine dell’estate.

E oggi le nuove funzioni si arricchiscono con una decisamente utile ed interessante. Google includerà una caratteristica che vediamo spesso nelle console e nei PC: sarà possibile scaricare inizialmente solo parte dell’app che darà la possibilità di avviare il gioco ancor prima di averne terminato il download complessivo.

La funzione prende il nome di “gioca mentre scarichi” ed è compatibile con i giochi sviluppati utilizzando il sistema Play Asset Delivery. Secondo Google, in questo caso gli sviluppatori non avranno bisogno di fare nulla per attivare la funzionalità.

Attualmente, soprattutto per i giochi di una certa dimensione, prima di giocare bisogna aspettare il download completo. Nella maggior parte dei casi infatti ciò che scarichiamo dal Play Store è un file pre-gioco che, una volta avviato, dovrà poi collegarsi al server e scaricare tanti altri GB di dati prima di poter essere effettivamente fruito.

Android 12, in questo modo, si affianca ad altre piattaforme che utilizzano questo metodo da tanti anni. Sulle console della giapponese Sony ad esempio, a seconda del gioco e dal tipo di connessione, è possibile avviarlo dopo pochi minuti e farsi già un idea sul titolo. Nel mentre in background il gioco continuerà a scaricare il pacchetto di dati che serve al suo completamento.

Anche per la piattaforma PC e Xbox abbiamo la stessa situazione. Con un download parziale si può avviare il gioco e nel mentre scaricarlo mentre si fruisce del titolo.

Non sappiamo se Google renderà obbligatoria questa regola per tutti gli sviluppatori di giochi che pubblicano sul Play Store oppure sarà a discrezione di ogni singolo contenuto. Effettivamente però è una funzione che tornerà utile nel tempo e per risparmiare tempo.