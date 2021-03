Android 12: la Developer Preview 2 è servita

Continua in maniera costante ed incessante il lavoro di Google in merito alla prossima versione del robottino verde Android 12. Dopo aver visto soltanto poche settimane fa la partenza del lungo cammino che porterà alla final release più in la nel corso del 2021, oggi questo viaggio si arricchisce di una nuova tappa. Scopriamo insieme le principali novità, ed i link ai download, relativi alla DP2 di Android 12.

Ecco servita la DP2

Come in occasione degli anni passati quindi, Google ci ha ormai abituato alla possibilità di vedere in anteprima quelle che saranno le principali aree di modifica della nuova versione di Android. Dopo aver inaugurato il cammino con la DP1 di Android 12, oggi è il turno della seconda release software, che porta con se diverse nuove funzioni.

Fra le più interessanti, che ovviamente non vediamo l’ora di provare per bene nelle prossime ore per raccontarvele con nuovi contenuti dedicati, vengono segnalate:

Nuovo Tema Dark

Modalità “ad una mano” ora funzionante

Nuovo menu per inserimento Widget

Modalità Picture in Picture ridimensionabile

Nel ricordarvi che ovviamente il percorso delle DP (developer preview) è pensato per il pubblico di sviluppatori e programmatori non essendo ancora pienamente pronta per l’uso quotidiano, vi lasciamo i link per poter installare la release sul vostro Pixel in caso non riusciste a resistere alla tentazione (se avete già la DP1 controllate la presenza di aggiornamenti sul vostro smartphone perché potrete effettuare l’upgrade OTA)