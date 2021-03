Android 12 riceve già il primo aggiornamento, ecco la Developer Preview 1.1

Sono passate solo un paio di settimane dal rilascio da parte di Google della prima Developer Preview di Android 12, la prossima versione del sistema operativo per smartphone che vedrà la luce in versione definitiva entro questo autunno. L’azienda di Mountain View non ha però voluto attendere la prossima versione dell’anteprima per sistemare alcuni importanti bug e ha deciso quindi di inviare ai Pixel che fanno girare Android Snow Cone un aggiornamento OTA.

Avete letto bene, gli smartphone Google Pixel su cui è stata installata la versione di anteprima destinata agli sviluppatori di Android 12 si è già aggiornata. L’OTA, disponibile per tutti gli utenti interessati direttamente dalla sezione aggiornamenti delle impostazioni, viene indicato come Developer Preview 1.1. Quali sono le novità?

In questa release non troviamo alcuna novità grafica o funzionale ulteriore rispetto a quelle che già abbiamo potuto verificare nella prima immagine di sistema di Android 12. Google si è concentrata nel risolvere alcuni grossi e fastidiosi bug che affliggevano alcuni smartphone Pixel e ha portato le patch di sicurezza a marzo 2021.

Risolto un problema per cui su alcuni dispositivi, il dispositivo si disconnetteva a intermittenza dal Wi-Fi anche quando il segnale Wi-Fi era forte

Risolto un problema a causa del quale su alcuni dispositivi, il dispositivo visualizzava un messaggio “System UI keeps stopping” se l’utente cercava di fare uno screenshot premendo Power + Volume giù dalla schermata di blocco

Risolto un problema con alcuni wake lock che potevano causare un eccessivo consumo della batteria

Risolto un problema per cui il lettore di impronte digitali di un dispositivo poteva diventare non reattivo quando il dispositivo era in sospensione, richiedendo all’utente di sbloccare il dispositivo utilizzando un altro metodo

Risolto un problema per cui l’app Impostazioni poteva bloccarsi se l’utente cercava di accedere alle impostazioni di notifica delle app

Risolto un problema per cui l’UI di sistema poteva bloccarsi dopo che l’utente aggiornava il dispositivo

Risolto un problema per cui l’app CellBroadcastReceiver non poteva ottenere l’autorizzazione android.permission.BROADCAST_CLOSE_SYSTEM_DIALOGS, causando il blocco degli avvisi di emergenza

Risolto un problema che poteva causare il riavvio intermittente di alcuni dispositivi

Risolto un problema che poteva causare il riavvio di alcuni dispositivi dopo che l’utente aveva sbloccato il dispositivo usando il PIN

L’OTA ha un peso di circa 5MB e porta il sistema al numero di versione SPP1.210122.022. Come già detto più in alto potete scaricare il FOTA direttamente dallo smartphone oppure potete installarlo manualmente scaricando i file dal sito dedicato.