Android 12, sarà più facile utilizzare app store di terze parti

L’installazione di applicazioni da fonti esterne al Google Play Store non è mai stato un grosso problema su Android ma la procedura non è sempre stata semplice o piacevole. Stando a un documento rivolto agli sviluppatori e trapelato in rete, a partire da Android 12 le cose potrebbero cambiare e l’esperienza di installazione di app da negozi di terze parti potrebbe essere finalmente più elegante.

Il documento dedicato agli sviluppatori scoperto dai colleghi di Xda-Developers porta alla luce sicuramente delle ottime notizie per chi si affida ai negozi di applicazioni alternativi per l’installazione delle proprie app o per gli aggiornamenti delle stesse.

Per esempio, chi si affida ad F-Droid, allo store proprietario di Xiaomi o qualsiasi altra applicazione che permette di cercare ed installare le vostre app preferite che non sia il Play Store, al momento deve manualmente interagire con il sistema per confermare l’installazione o l’aggiornamento. In Android 12, in certe precise situazioni, tutto questo non sarà più necessario!

Google ha però dei requisiti minimi da soddisfare per diventare un app store “fidato”, non tutte le applicazioni potranno prendersi questa libertà con il rischio di compromettere la sicurezza degli utenti. I negozi virtuali di app dovranno avere come target Android 10 o successivo e la funzionalità sarà disponibile solo se un app store alternativo si aggiorna da solo o aggiorna un’app inizialmente installata da sé stesso. Per concludere, il permesso UPDATE_PACKAGES_WITHOUT_USER_ACTION dovrà essere richiesto dal negozio e garantito dall’utente.

L’azienda americana colosso delle ricerche ha quindi preso una strada completamente diversa da quella che sta percorrendo Apple, la quale sta lottando duramente per difendere il proprio diritto di essere l’unico App Store disponibile sugli iPhone e sugli iPad.