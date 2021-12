Android 12L Beta 1 per Google Pixel disponibile: novità e download

Buone nuove per gli utenti dei Pixel: Android 12L Beta 1 è finalmente disponibile per l’installazione. Ciò significa che, se sei in possesso di un Google Pixel 3a o modelli successivi, puoi accedere in anteprima alle nuove funzionalità di Android 12L scaricando la beta tramite questo link.

La prima di queste “nuove funzionalità” di Android 12L la suggerisce il nome stesso della build, dove “L” sta per “large”, in riferimento ai dispositivi di grandi dimensioni. L’obiettivo principale di questa versione, infatti, è l’ottimizzazione di Android su dispositivi con schermi dai 7 pollici in su, come quelli basati su ChromeOS o – più semplicemente – i tablet e gli smartphone pieghevoli.

Quanto alle altre novità, è previsto un cambio nella gestione del multitasking: in pratica, a partire da Android 12L, le “coppie di app” andranno a sostituire lo “schermo diviso” (o split screen), ovvero la modalità classica di utilizzare due app contemporaneamente.

Dalla vista Recenti, basterà toccare l’icona nella parte superiore dello schermo e poi selezionare Pin to top per fissare l’app in alto. Anziché un’anteprima ridotta, d’ora in poi verrà visualizzata un’app di normali dimensioni. Non è più disponibile la regolazione delle dimensioni in tempo reale quando due app sono aperte. La linguetta, invece, è stata allargata e include l’opzione di “scambio” delle due app (la superiore si sposta nello spazio inferiore e viceversa) a cui si può accedere semplicemente con un doppio tap.

Parlando sempre di multitasking, da oggi è possibile creare e accedere a più coppie di app che vengono “conservate” nella vista Recenti. In Recenti è stato rivisto il tasto per eliminare rapidamente tutte le app aperte (“Cancella tutto”) rendendolo un pulsante vero e proprio, non solo una stringa di testo.

Gli altri miglioramenti, più generici, includono l’aggiunta del feedback tattile in più aree del sistema, per esempio quando da Pixel Launcher si scorre verso l’alto per aprire la libreria delle app, oppure quando da Recenti si scorre il dito tra le varie applicazioni aperte.

Alcune animazioni, inoltre, diventano più raffinate e si uniformano all’estetica elegante di Android 12 (si pensi per esempio ai pulsanti che si espandono lentamente all’apertura del centro notifiche). In ultimo, nel pannello Suono e vibrazione, compaiono i bilancieri virtuali per regolare il volume di trasmissione, vale a dire il volume di qualsiasi audio in riproduzione su altoparlanti e dispositivi come Google Home, Nest o Chromecast.

Purtroppo per i nuovi Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro la Beta 1 di Android 12L non è ancora disponibile, tuttavia dovrebbe apparire nel corso dei prossimi giorni. Google prevede tre rilasci in Beta per Android 12L, con la release definitiva in arrivo durante o subito dopo febbraio 2022.