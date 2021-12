Android 12L ufficiale: ora Google pensa in grande

Android 12L, la tanto attesa ottimizzazione dell’ultimo sistema operativo di Google per tablet, foldable e altri dispositivi dal display più ampio, è finalmente ufficiale e arriverà nei prossimi mesi.

Ad annunciarlo è l’azienda stessa, che nel suo blog dedicato agli sviluppatori specifica che Android 12L sarà rilasciato al pubblico in un prossimo aggiornamento del sistema operativo principale previsto per i primi mesi del 2022, come parte di un insieme di nuove funzionalità che mirano a ottimizzare l’esperienza utente di Android 12 per tutti i dispositivi.

Come avevamo già anticipato in occasione del primo annuncio da parte di Google durante l’ultimo Android Dev Summit, Android 12L è pensato per sfruttare al meglio il form factor ampio di tablet, smartphone pieghevoli e altri smart device. Non si tratta di un sistema operativo a parte, bensì di un’ottimizzazione simile nel concetto a iPadOS, il più accanito competitor sul mercato in questo campo.

Grazie ad Android 12L, spiega Google, gli elementi grafici dell’interfaccia utente sfrutteranno al meglio tutto lo spazio disponibile disponendosi su più colonne in sezioni come la barra delle notifiche, mentre le informazioni necessarie per lo sblocco saranno spostate di lato in modo da essere più facilmente raggiungibili.

Android 12L prevede anche un redesign del multitasking tra applicazioni: grazie all’introduzione di una dock per le app più utilizzate e nuove gesture per lo split screen, utilizzare due o più finestre allo stesso tempo sarà più facile che mai.

Proprio per garantire un’esperienza d’uso ottimale, Google ha anche migliorato la compatibilità con le applicazioni che, per svariate ragioni, non sono ancora ottimizzate per la modalità panorama o gli schermi più ampi.

In ogni caso Google consiglia caldamente ai developer di ottimizzare le proprie applicazioni per Android 12L grazie all’emulatore per Android Studio. In alternativa, l’azienda ha finalmente aperto la Developer Preview di Android 12 sul tablet Lenovo P12 Pro: grazie alla partnership con Lenovo sarà infatti possibile toccare con mano questa nuova ottimizzazione in netto anticipo rispetto a tutti gli altri.