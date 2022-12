Google nelle scorse ore ha rilasciato la Beta 1 di Android 13 QPR2 per gli smartphone Pixel compatibili e che sono iscritti al programma di beta tester. Questa versione include delle funzionalità che a primo impatto non sono disponibili ma che è possibile attivare. Il motivo di tale scelta è non rendere immediatamente disponibili delle funzioni ancora acerbe dal punto di vista dello sviluppo. I colleghi di 9to5Google, però, hanno attivato alcune di queste funzioni, vediamole insieme.

Nuova animazione per la gesture Indietro

Le intenzioni di Google già erano quelle di apportare delle modifiche alle gesture introdotte su Android nel 2019. In questa versione beta è stata ridisegnata sia l’icona, che prima era semplicemente una freccia ed ora una freccia inserita in un cerchio colorato, sia l’animazione che sembra più fluida nel movimento e meno “secca” rispetto a prima come potete notare dal video qui sotto.

Avvio rapido

La barra di ricerca dei Pixel riceve un miglioramento sicuramente utile: tramite la funzione di Avvio rapido sarà possibile digitare il nome di un’app installata e aprirla direttamente toccando il tasto invio della tastiera Gboard.

Controlli del volume separati tra suonerie e notifiche

Una novità molto richiesta da tempo è arrivata, ovvero quella di separare il volume tra le suonerie e le notifiche e non mantenendo per forza lo stesso livello di volume. In Android 13 QPR2 Beta 1, infatti, è possibile visualizzare nella sezione dei volumi due indicatori diversi, uno per le notifiche ed uno per le suonerie.

Nuova grafica per la barra delle applicazioni

I tablet Android e i dispositivi pieghevoli negli ultimi anni dispongono di una barra delle applicazioni dedicata dalla quale è possibile avere un accesso rapido ad alcune app stabilite dall’utente. In questa nuova versione è presente un prospetto di come cambierà questa barra, non più persistente a schermo ma richiamabile tramite una semplice gesture verso l’alto. Inoltre, è stato introdotto lo stile Material You con i colori dinamici.

Mishaal Rahman su Twitter ha fatto notare come la nuova barra delle applicazioni possa non essere più esclusiva per tablet e pieghevoli, ma sembri funzionare anche sugli smartphone (come una sorta di barra delle applicazioni di iPhone). Tuttavia, potrebbe essere una funzione che non verrà distribuita nella versione finale del software dato che in passato Google ha rimosso alcune funzioni che erano presenti nelle versioni beta di Android.

Google is testing a redesigned taskbar in Android 13 QPR2 Beta 1. They're calling this the "transient taskbar". pic.twitter.com/H0sTZHuSsz — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) December 13, 2022

Modalità desktop su Android

Diversi produttori di smartphone Android dispongono già di un’interfaccia per la modalità desktop, su Android stock invece tale funzione è assente. Passi in avanti sembrano che si siano fatti proprio con Android 13 QPR2 Beta 1, dove troviamo qualcosa che si avvicina a questo tipo di esperienza utente.

Entrando in modalità desktop le applicazioni appaiono in stile finestra desktop con la possibilità di trascinarle dove si desidera. Nella parte superiore della finestra troviamo dei comandi (al momento non funzionanti) che permettono presumibilmente di ridimensionare la finestra, chiuderla e affiancarla ad un’altra.

La pagina home screen viene leggermente rinnovata

Sembra che Google sia al lavoro per rinnovare l’home screen dei Pixel, questo rinnovamento prende il nome di Home Gardening. Al momento non ci sono grosse novità, per esempio notiamo che i tasti Rimuovi e Disinstalla, quando si tiene premuto su un’app e si trascina, sono stati spostati nella parte inferiore dello schermo anziché in alto com’è nella versione attuale di Android. Inoltre, sempre trascinando un’applicazione o un widget la schermata principale non viene rimpicciolita all’indietro, questo rende più facile e comodo posizionare icone e widget.

Nuovi colori Material You in scala di grigi

La ventata di freschezza e della possibilità di personalizzazione introdotta da Google con il Material You e dei colori dinamici potrebbe non piacere a tutti, o per lo meno a chi preferisce un dispositivo non troppo colorato. Per questo è stato introdotto in questa versione beta un tema monocromatico su una scala su base bianco e nero.