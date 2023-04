Il team di Android sta lavorando alla versione 14 del sistema operativo del robottino verde, che è ancora in fase di beta (la prima è stata rilasciata da poco) e si sta delineando, almeno per quanto riguarda gli smartphone Made by Google, con poche differenze rispetto ad Android 13.

Molti utenti vorrebbero che Google cambiasse il widget fisso “riepilogo”, il quale compare sempre in alto nella schermata iniziale del Pixel Launcher. Per accontentare queste richieste e rendere più felici i propri clienti, il gigante di Mountain View potrebbe finalmente permettere agli utenti di eliminare dalla schermata iniziale dei propri dispositivi il riepilogo (o quasi).

Stando a quanto riportato dal canale Telegram di Google News | En, la Beta 1 di Android 14 ha introdotto una nuova opzione (un flag) denominata “ENABLE_SMARTSPACE_DEFAULT_DATE_REMOVED” nelle Opzioni sviluppatore.

Questa opzione, se attivata, ha un effetto molto semplice: elimina data e meteo dalla parte alta della schermata iniziale dei dispositivi Pixel, cioè gli elementi che appaiono di default e che finora non si potevano togliere. Potete notare la differenza, con e senza flag attivato, nell’immagine in apertura.

Tuttavia, non è tutto così bello come sembra. Anche se c’è la possibilità di eliminare la data e il meteo dalla schermata iniziale grazie al flag sopra citato, lo spazio usato dal riepilogo dovrebbe restare “riservato” per mostrare agli utenti le altre notifiche (come timer, dispositivi collegati, eventi del calendario e tutte le altre funzioni collegate). Questo significa che non si può usare quello spazio, il quale occupa tutta la fila superiore della schermata iniziale, per mettere altri widget al suo posto.

Bisogna comunque ricordare che, al momento, si tratta di una funzionalità in fase di sviluppo. Bisogna vedere se verrà effettivamente integrata in Android 14 e se, magari, Google possa decidere di permettere agli utenti di disattivare completamente il riepilogo.

