Google ha da poco rilasciato la Beta 1 di Android 14. La fase di beta durerà diversi mesi prima del rilascio ufficiale atteso come sempre per la fine del mese di agosto o settembre, salvo imprevisti.

La nuova versione arriva a circa un mese di distanza dall’ultima Developer Preview 2 e può essere installata su tutta la gamma di dispositivi Google Pixel compatibili. La prossima beta sarà rilasciata con molta probabilità intorno al mese di maggio, per poi essere aggiornata a giugno e a luglio prima della release finale.

La build rilasciata è la UPB1.230309.14 e porta con se le patch di sicurezza di aprile 2023 (le stesse rilasciate per Android 13 con l’ultimo aggiornamento mensile).

David Burke, vicepresidente della divisione engineering di Android ha dichiarato:

“Oggi rilasceremo la prima versione beta di Android 14, basata sui nostri temi principali di privacy, sicurezza, prestazioni, produttività degli sviluppatori e personalizzazione degli utenti, continuando a migliorare l’esperienza del dispositivo su grande schermo su tablet, dispositivi pieghevoli e altro ancora. Abbiamo fatto progressi costanti nel perfezionare le funzionalità e la stabilità di Android 14 ed è ora di aprire l’esperienza sia agli sviluppatori che ai primi utenti. Android offre miglioramenti e nuove funzionalità durante tutto l’anno e il tuo feedback sul programma Android beta svolge un ruolo chiave nell’aiutare Android a migliorare continuamente. Il sito per sviluppatori di Android 14 contiene molte più informazioni sulla versione beta, inclusi i download per Pixel e la sequenza temporale del rilascio. Non vediamo l’ora di conoscere la tua opinione e ti ringraziamo in anticipo per il tuo continuo aiuto nel rendere Android una piattaforma adatta a tutti”.

La nuova versione di Android 14 continua il suo percorso evolutivo per integrare al meglio il supporto a gli smartphone pieghevoli iniziato con Android 12L.

Ma quali sono le novità? Di seguito un elenco di tutte le principali novità annunciate da Google, scopriamole subito insieme:

La nuova Beta 1 di Android 14 implementa nuove migliorie all’interfaccia utente di sistema, implementando una nuova animazione per la gesture “indietro” per migliorare la comprensione di ciò che succederà attivando la funzione

Google ha implementato anche una nuova schermata di condivisione. Gli sviluppatori ora possono aggiungere alle proprie app azioni personalizzate da sfruttare sul pannello di condivisione

Il sistema integra nuove funzionalità grafiche utilizzabili dagli sviluppatori per far risaltare le proprie app. L’API Path è stato aggiornato e i percorsi risultano “interrogabili” e “interpolabili”

Il supporto alle preferenze della lingua per le app è migliorato e ora gli sviluppatori potranno configurare la propria app per aggiungere tale supporto in maniera automatica senza dover fornire un file LocaleConfig manualmente per ogni lingua

Sono state implementate nuove migliorie riguardanti l’accessibilità e la protezione della privacy degli utenti con disabilità fisiche. Il nuovo attributo accessibilityDataSensitive consente alle app di limitare la visibilità di dati specifici ai soli servizi di accessibilità che sostengono di aiutare gli utenti con problemi fisici

Queste sono le principali novità dichiarate dall’azienda di Mountain View. Come sempre, eventuali novità minori emergeranno grazie alla community nei prossimi giorni a seguito dell’utilizzo quotidiano della Beta 1.

Come installare la Beta 1 di Android 14

La Beta 1 di Android 14 può essere installata facilmente registrandosi al programma Android Beta su uno degli smartphone compatibili:

Google Pixel 4a 5G

Google Pixel 5

Google Pixel 5a

Google Pixel 6

Google Pixel 6 Pro

Google Pixel 6a

Google Pixel 7

Google Pixel 7 Pro

Se il vostro dispositivo è nella lista, potete registrarvi al programma Android Beta tramite questo link. Per farlo basta raggiungere la sezione “i tuoi dispositivi idonei” e cliccare su “registra” accettando i termini e condizioni per partecipare al programma. Una volta effettuata la registrazione, potrete installare Android 14 beta 1 come se fosse un semplicissimo aggiornamento OTA attraverso il percorso Impostazioni > Sistema > aggiornamento di sistema direttamente dal vostro dispositivo Pixel.

Avete già provato la Beta 1 di Android 14? Cosa ne pensate? fatecelo sapere sotto nei commenti.