Android 9 arriverà su LG G7 Fit, Q7 e G6

É ufficiale l’arrivo dell’aggiornamento ad Android 9 Pie per I dispositivi LG G7 fit, Q7 e G6. A dare l’annuncio è la stessa LG Electronics Italia, attualmente a lavoro affinché questi device possano ricevere l’aggiornamento a partire dal prossimo autunno.

Difatti, dopo aver rilasciato l’aggiornamento 9.0 Pie per i dispositivi G7 ThinQ e V40 ThinQ, LG ha deciso di ampliare la lista di dispositivi da aggiornare mettendo al centro dell’attenzione anche altri utenti che sono in attesa di avere le ultime novità. Parliamo infatti di device dalle caratteristiche notevoli: facendo riferimento all’LG G7 fit, facciamo riferimento ad un device tra i più stimati tra gli utenti grazie alla presenza del Super Bright display da 1000NIT al quale si unisce un audio professionale con il Boombox e Quad-DAC. Smartphone con elevata multimedialità, quindi, grazie al mix tra audio e video.

LG Q7, invece, grazie alla disposizione della tecnologia DTS:X garantisce un audio surround 3D con qualità decisamente elevate per ogni genere di esigenza. Per quanto riguarda LG G6, parliamo di un dispositivo ormai “datato” ma che comunque risulta ancora diffuso tra gli utenti. Non gode infatti di specifiche tecniche all’altezza degli altri due device citati, ma comunque merita di ricevere Android Pie: dotato di un display FullVision (con rapporto 18:9) e di una doppia fotocamera grandangolare da 13MP.

Nel complesso, sono tre smartphone che attendono decisamente un major update che possa ottimizzare e migliorare ulteriormente le performance, in modo da assicurare esperienze più coinvolgenti. Come detto, l’aggiornamento sarà disponibile solamente a partire dal prossimo autunno.