Android Auto sbarca su Tesla: qui il download dell’applicazione

Android Auto sbarca “ufficialmente” su Tesla. Le virgolette sono doverose: in realtà non si tratta di una soluzione al cento per cento “ufficiale”, visto che l’app che stiamo per presentarvi è stata sviluppata da un utente privato, tale Emil Borconi, già noto per il progetto AAWireless.

L’app in questione si chiama TeslAA, dove le due “A” finali stanno proprio per “Android Auto“. Sì, perché la funzione essenziale di TeslAA è quella di portare Android Auto sui veicoli elettrici della casa statunitense che adottano un proprio sistema di infotainment basato su Linux.

Si tratta di un sistema personalizzato e integrato al meglio con i componenti fisici dell’auto, che però ha fatto rimpiangere un po’ l’interfaccia Android a più di qualche utente.

Fino a oggi, almeno: grazie a TeslAA, infatti, sarà possibile replicare l’esperienza d’uso di Android Auto anche su questa serie di auto all’avanguardia.

L’app TeslAA è stata rilasciata e resa disponibile per tutti dopo un lungo periodo di test. Per utilizzarla, basta effettuare il download da Google Play, attendere l’installazione e – al primo avvio – connetterla con l’auto tramite Bluetooth. In seguito, occorre collegare il Wi-Fi all’hotspot dello smartphone e digitare nel browser Tesla “www.androidwheels.com“. Una volta fatto, si dovrebbe essere reindirizzati alla schermata principale di Android Auto.

Per quanto riguarda il funzionamento, TeslAA trasmette in streaming l’interfaccia Android Auto dallo smartphone al display dell’auto sfruttando una VPN. Come detto, TeslAA è disponibile su Google Play al costo di 4,99 euro. L’app non è ancora perfetta, e per un primo periodo sarà necessario imparare a fare i conti con qualche piccolo bug. Il maggiore consiste nella disconnessione dell’auto nel momento in cui il telefono perde il segnale e non lo riacquista per parecchio tempo; in ogni caso, tutti i bug dovrebbero essere risolti già a partire dal prossimo aggiornamento.