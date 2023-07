Il responsabile di Instagram, Adam Mosseri, ha scatenato un’accesa discussione dichiarando che Android è meglio di iOS.

L’innocua dichiarazione fatta da Mosseri sotto a un thread del popolare YouTuber tecnologico Marques Brownlee ha creato una tempesta di opinioni contrastanti e reazioni infuocate all’interno della community.

Dal lancio di Threads di Meta, gli utenti sono impegnati nella scoperta dei contenuti migliori da condividere sulla nuova app, progettata dal team di Instagram. Per incoraggiare il coinvolgimento degli utenti, sia i singoli influencer che i marchi hanno cercato di ottenere il contributo dei loro follower ponendo domande divisive e in grado di creare discussioni. Una di queste domande ha attirato l’attenzione di Adam Mosseri, portando al caos che ne è seguito.

Brownlee ha chiesto ai suoi follower di condividere le loro “migliori opinioni controverse tech“. La community tecnologica può avere opinioni molto forti, quindi questo è un modo perfetto per far arrabbiare qualcuno in modo scherzoso. A quanto pare Mosseri ha abboccato all’esca e ha deciso di riaccendere il dibattito tra utenti Android e iOS.

La risposta di Mosseri su Threads è stata concisa ma d’impatto: “Android è ora migliore di iOS“. Questa affermazione, apparentemente innocua, implicava che un tempo iOS aveva il sopravvento, ma da allora è stato superato da Android. Tuttavia, questa osservazione benevola ha scatenato un’ondata di dissenso da parte degli altri commentatori.

La sezione dei commenti si è rapidamente riempita di commenti sprezzanti, con alcuni utenti che hanno suggerito sarcasticamente che chi preferisce Android non si preoccupa della privacy.

Tuttavia, Mosseri ha trovato il sostegno di una fazione di appassionati di Android. Questi ultimi hanno fatto eco al suo pensiero, sostenendo che Android ha costantemente offerto innovazione mentre Apple è stagnante a confronto.

La continua rivalità tra utenti Android e iOS dimostra che la battaglia per la supremazia del sistema operativo mobile è più feroce che mai. Ogni schieramento difende strenuamente la propria piattaforma preferita e anche un’affermazione apparentemente innocua può accendere dibattiti appassionati.