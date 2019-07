Android: in arrivo Trova il mio dispositivo per gli auricolari true wireless

Trova il mio dispositivo, informazioni relative alla batteria dei singoli auricolari e della custodia, pagina dedicata in Fast Pair con tutti i dettagli sono le novità di Android per gli auricolari true wireless.

Novità importanti per i possessori di auricolari true wireless. Riconoscendo il successo che stanno avendo questi dispositivi, Google introdurrà una serie di funzioni che miglioreranno l’esperienza utente e la gestione dei dispositivi Bluetooth su Android in relazione alla funzione Fast Pair. Le novità sono state elencate dal colosso di Mountain View sul suo blog ufficiale.

La più imminente è la possibilità di visualizzare sullo smartphone le informazioni relative alla batteria non solo per ciascun auricolare, ma anche per la custodia di ricarica. In questo modo, l’utente sarà in grado di monitorare più facilmente il livello di batteria e capire quando c’è bisogno di una ricarica. La novità più interessante invece riguarda l’integrazione dei dispositivi associati con Fast Pair nell’app Trova il mio dispositivo e nel sito web dedicato.

Credit - Google

Questo consentirà all’utente di rintracciare facilmente i dispositivi persi. I proprietari potranno visualizzare la posizione e l’ora dell’ultimo utilizzo, dissociare gli auricolari e farli suonare in modo tale da capirne la posizione se si trovano nelle vicinanze. Molto utile soprattutto se si ha l’abitudine di lasciarli in giro per casa o di non riporli sempre nello stesso posto.

Infine, con Android Q, i dispositivi Fast Pair avranno una pagina dedicata con i dettagli sul dispositivo Bluetooth collegato per una gestione migliore delle impostazioni chiave. Insomma, l’obiettivo di Google è quello di rendere sempre più completa, rapida e facile l’esperienza su Android. Le novità arriveranno in seguito con gli aggiornamenti. Google ha inoltre ampliato l’elenco di dispositivi che possono sfruttare la funzionalità Fast Pair. La lista è presente al seguente link.