Android Q è già in fase di test sui Galaxy S10

A riportare la notizia il noto portale Sammobile. I Galaxy S10 di Samsung potrebbero essere dunque tra i primi a ricevere la versione stabile di Android Q.

Secondo quanto riportato dal sito specializzato in prodotti Samsung, sammobile, la casa Coreana avrebbe già iniziato a testare Android Q sugli smartphone della serie Galaxy S10.

Android Q non è ancora stato rilasciato ufficialmente, ma è noto che i produttori ricevano il codice del sistema operativo con largo anticipo così da poterlo adattare alle proprie interfacce ed è quello che sta facendo Samsung, che con il prossimo grande aggiornamento introdurrà la versione 2.0 della One UI (ex TouchWiz).

Sembra quindi che questa volta Samsung voglia accelerare i tempi dell’aggiornamento alla nuova major release: già lo scorso anno il Galaxy S9 e la variante Plus furono tra i primi device Android ad essere aggiornati a Pie, ma comunque più di un produttore riuscì ad anticipare Samsung, soprattutto nel rilascio delle versioni beta.

Per Android Pie il tempo trascorso tra il rilascio della beta e quello della versione stabile non è stato molto e se consideriamo il totale restyling dell’interfaccia che ha accompagnato quell’aggiornamento, possiamo ben sperare che i tempi quest’anno siano ancora minori e che i Galaxy possano ricevere Android Q in pochi mesi.

Non ci resta che aspettare per capire quando i possessori degli ultimi Galaxy riceveranno l’aggiornamento e quali funzionalità verranno introdotte, di certo al momento c’è solo l’introduzione della funzionalità “Benessere Digitale” che sarà integrato nativamente nel sistema operativo di Google.