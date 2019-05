Android Q: ecco la modalità desktop in funzione

Uno sviluppatore ha mostrato le potenzialità della modalità desktop di Android Q utilizzando un launcher sperimentale. Google dovrebbe integrarla nativamente nella versione finale.

Tre le novità previste per la nuova versione del sistema operativo di Google, Android Q, c’è la modalità desktop. Questa funzione finora è stata presente sotto forma di personalizzazioni da parte dei produttori, come Samsung DeX. Android Q Beta, invece, sta finalmente aggiungendo il supporto nativo per questa opzione. Lo sviluppatore Daniel Blandford ha creato il primo launcher che sfrutta la modalità desktop.

Attualmente, la funzione è nascosta per la maggior parte degli utenti e può essere attivata a partire dalle impostazioni per gli sviluppatori e seguita da un comando ADB. Ciò che viene mostrato, però, è un’interfaccia abbastanza scarna che si presenta con delle finestre mobili. Non è possibile nemmeno aggiungere dei widget. Blandford, invece, ha mostrato tutto il potenziale della modalità desktop utilizzando il suo launcher sperimentale.

Il risultato sembra un connubio tra Windows e Chrome OS. Nel video – presente anche all’interno dell’articolo – possiamo notare l’aggiunta di una barra delle applicazioni dove è stato inserito un menu di avvio che mostra tutte le applicazioni installate. L’interfaccia mostra anche tutte le informazioni come notifiche, livello di batteria, connettività, volume, data e ora. Le applicazioni aperte possono essere gestite anche dallo smartphone.

Il launcher supporta anche i widget, il mouse, la tastiera e il touchscreen se lo schermo esterno utilizzato ne è provvisto. L’applicazione sembra già abbastanza finita, ma è lo stesso sviluppatore ad affermare che si tratta di un’anteprima e non di una versione definitiva. È una semplice dimostrazione delle potenzialità della modalità desktop di Android e non ci resta che attendere e sperare che Google la rendi nativamente disponibile nella versione finale di Android Q.