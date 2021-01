Anker, nuovi accessori MagSafe e dock Thunderbolt 4 annunciati al CES 2021

Il popolare produttore di accessori Anker ha annunciato in occasione del CES 2021 una nuova serie di accessori compatibili MagSafe per la serie di smartphone iPhone 12 di Apple. Tra questi troviamo delle dock di ricarica per iPhone, AirPods e Apple Watch. Inoltre è stata presentata una nuova dock Thunderbolt 4 per i laptop più recenti.

Anker ha annunciato l’arrivo di una coppia di accessori estremamente interessanti per chi è profondamente legato all’ecosistema di prodotti mobile di Apple. La nuova stazione di ricarica PowerWave 3-in-1 realizza il sogno infranto di chi si aspettava da Apple il fantomatico AirCharger, annunciato dall’azienda di Cupertino e mai giunto sul mercato, proponendo in un unico prodotto una soluzione per la ricarica di iPhone 12 e di tutti i principali accessori.

Anker PowerWave 3-in-1 dispone di uno stand magnetico MagSafe sulla quale posizionare il proprio iPhone per la ricarica, mentre la parte bassa della stazione è riservata ad Apple Watch e ad un altro dispositivo dotato di ricarica wireless Qi. La postazione di ricarica wireless è ovviamente per le vostre amate AirPods ma può essere tranquillamente utilizzata per altri prodotti compatibili.

L’altra variante di questo elegante e utile accessorio di Anker possiede una powerbank da 10.000mAh, in modo da non rimanere mai a secco, nemmeno se avete intenzione di passare una notte lontani dal caricabatterie. Questi due modelli saranno venduti a 160 e 200 dollari rispettivamente quando saranno disponibili all’acquisto a marzo di quest’anno.

Anker ha pensato anche alla protezione della famiglia di prodotti iPhone 12, con una serie di case magnetiche compatibili con gli accessori MagSafe ufficiali di Apple. Saranno disponibili in una grande varietà di colori e saranno acquistabili al prezzo di partenza di 21 dollari.

Non c’è solo iPhone nei pensieri di Anker durante questo CES. L’azienda ha annunciato una dock Thunderbolt 4 che arriverà sul mercato a febbraio e che potrà vantare interessanti caratteristiche:

Ricarica dei laptop fino a 85W

Trasferimento di file fino a 40Gbps

Collegamento a display singolo fino a 8K@30Hz o doppio display fino a 4K@60Hz

La dock si rivelerà estremamente utile a chi possiede un laptop di ultima generazione e desidera crearsi una postazione di lavoro collegabile ad esso tramite singolo cavo.