App Amazfit ora disponibile per tutti gli smartwatch

Arriva un importante novità da parte di Huami per i possessori di smartwatch Amazfit : tutti i dispositivi lasceranno la vecchia app Mi Fit a seguito di un aggiornamento, saranno infatti tutti supportati dalla nuova app Amazfit.

Il brand ha recentemente presentato nuovi prodotti, ma questa volta si è dedicato a migliorare l’esperienza dei suoi utenti nel campo delle prestazioni dello smartwatch.

I suoi dispositivi infatti, da oggi potrebbero essere ancora più interessanti per gli utenti in seguito all’aggiornamento reso disponibile dalla società , che renderà tutti i wearable compatibili con la nuova app Amazfit. D’ora in poi, tutti i device che prima necessitavano l’installazione di Mi-Fit per collegarsi allo smartphone, potranno farlo direttamente attraverso quest’applicazione. Non ci saranno invece cambiamenti per tutti i proprietari del tracker Xiaomi Mi Band che rimarrà fedele alla sua app Mi Fit.

Ricordiamo che questa applicazione era fin ora utilizzata solamente per i device di fascia alta, ciò rende quindi possibile un miglioramento per tutti i clienti che finalmente potranno trovarsi davanti ad un perfezionamento: si potranno infatti avere tutti i dati raccolti in una sola applicazione. Questo consentirà agli utenti di gestire e sincronizzare in modo semplice molti dati delle proprie attività, come il controllo di attività giornaliere e dei registri delle attività sportive. Il rinnovamento ha inoltre portato tutti i dispositivi ad essere compatibili con la sincronizzazione automatica su Strava , anch’essa fin ora dedicata solo ad alcuni modelli come Pace, Stratos e Verge.