App Android che crashano? Ecco come risolvere mentre Google prepara un fix

Sono davvero tantissime le segnalazioni che hanno invaso il web riguardo al crash di moltissime applicazioni Android. Le chiusure improvvise sembrano causate da una componente di Android che serve a visualizzare i contenuti web all’interno delle varie app e Google ha già riconosciuto il problema. Mentre l’azienda americana lavora ad una soluzione, ecco come risolvere temporaneamente il crash delle app su Android.

Non un inizio della giornata tranquillo e felice quello di molti utenti Android. Sono tantissime le segnalazioni che hanno invaso Twitter, Reddit e i forum di supporto dei vari produttori di smartphone riguardo a degli improvvisi crash delle applicazioni.

La maggioranza delle segnalazioni registrate da Downdetector ha riguardato Gmail ma sono davvero moltissime la applicazioni per il sistema operativo di Google a dare diversi problemi.

I crash sembrano causati da un aggiornamento problematico di Android System WebView, una componente che appunto viene utilizzata dal sistema per visualizzare i contenuti web all’interno delle varie app. Non importa il modello di smartphone che avete a disposizione, i crash si sono registrati anche su alcuni recentissimi Samsung Galaxy S21 e su moltissimi altri modelli di vari brand.

Tuttavia, sembra che l’azienda più veloce a comunicare una soluzione temporanea al problema sia stata Samsung USA la quale ha pubblicato un tweet in cui spiega come aggirare la problematica. Ecco come risolvere:

Hi! Thanks for bringing this to our attention. Please remove the Webview Update and then restart the phone. Here are the steps: Go settings > apps > tap the three dots in the top right corner > show system apps > search for Android System WebView > select Uninstall updates. ^Nina

— Samsung Support US (@SamsungSupport) March 22, 2021