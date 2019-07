App iOS di Fitbit: crash improvviso per alcuni utenti

Sono tantissimi gli utenti che stanno alimentando una polemica sui social dovuta all’impossibilità di utilizzare l’app iOS di Fitbit a causa di un crash nel momento in cui si tenta di aprire l’applicazione.

Nonostante Fitbit abbia in programma notevoli novità da introdurre, per il momento gli sviluppatori devono sicuramente rimettersi a lavoro per risolvere il problema in questione. Nella giornata odierna, sul social network Facebook sono state riportate diverse lamentele da parte di alcuni utenti che non riescono in nessun modo ad utilizzare l’app una volta aperta. Un’applicazione, quella di Fitbit , creata appositamente per monitorare le attività quotidiane in ogni momento della giornata, sia durante semplici attività che durante allenamenti.

Alcuni utenti, dopo aver notato che il problema persisteva da diverse ore, hanno tentato di eliminare e reinstallare l’applicazione, con il rischio però di perdere i dati non sincronizzati. I clienti presenti sui social, hanno invitato di segnalare qualsiasi altro caso di crash sulla piattaforma, in modo da scambiare anche semplici consigli che potrebbero essere seguiti nell’attesa che Fitbit possa mettersi a lavoro per trovare una soluzione.

Naturalmente, tutti gli utenti coinvolti, sperano che Fitbit sia in grado di risolvere il problema il prima possibile. Attendiamo comunque sviluppi da parte dell’azienda.