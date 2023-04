Da sempre gli utenti Android sognano di poter lanciare le app iOS sui propri dispositivi Android, soprattutto se non esiste una controparte di alcune interessanti app disponibili sui dispositivi Apple. Molte volte le app vengono pubblicate in esclusiva su iOS cosi come su Android, o magari presentano delle funzioni esclusive che le controparti per il sistema operativo di Google non hanno.

All’inizio del 2023 lo sviluppatore Hikari no Yume ha realizzato touchHLE, uno strumento in grado di emulare vecchie app iOS su Mac e PC Windows. Sulla scia di questo progetto, lo sviluppatore ciciplusplus, ha creato un emulatore iOS per Android.

Cosi come accadeva con touchHLE, l’emulatore per Android di ciciplusplus permette di avviare alcune applicazioni e giochi come Super Monkey Ball e Crash Bandicoot: Nitro Kart 3D. Il progetto nel complesso sembra funzionare, nonostante una piccola limitazione: le app funzionanti sembrano girare solo ed esclusivamente su chip dotati di architettura AArch64. Inoltre, al momento l’emulatore non sembra essere stato testato con altre app e giochi oltre al già citato Super Monkey Ball.

Il progetto è sicuramente molto interessante e si presenta come qualcosa di molto ambizioso. Al momento non sappiamo in che modo procederà lo sviluppo di questo emulatore e se vedrà mai la luce insieme ad un supporto totale delle app iOS disponibili attualmente sullo store di Apple.

Da quello che sappiamo, allo stato attuale l’emulatore sfrutta una vecchia versione di iOS per facilitare il bypass dei sistemi di sicurezza e rendere quindi più semplice lo sviluppo, ma non tutte le applicazioni attualmente presenti sull’App Store possono girare su versioni troppo vecchie del sistema operativo Apple. L’ideale sarebbe sicuramente che il progetto si evolva al punto da offrire piena compatibilità con l’attuale sistema iOS 16 e con il futuro iOS 17, sul quale sono puntate al momento tutte le attenzioni degli utenti Apple.

Fatte queste precisazioni, non ci resta che attendere eventuali sviluppi futuri in merito a questo interessantissimo progetto.