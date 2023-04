State pensando di fare un upgrade del vostro smartphone e vorreste acquistare un top di gamma, che vi assicuri performance eccellenti? In questo caso, vi consigliamo di non farvi scappare la super offerta disponibile sull’iPhone 14 Pro, disponibile a un prezzo scontato addirittura a meno di 1.000,00€!

Per pochissimo, infatti, avrete la possibilità di acquistarlo a soli 999,00€ invece di 1.339,00€. Dunque, trattandosi di uno dei prodotti a marchio Apple più interessanti del periodo, vi invitiamo a sfruttare la promozione quanto prima, fintanto che siete in tempo e che ci sono ancora delle unità a disposizione!

L’iPhone 14 Pro è una vera e propria garanzia ed è pieno di novità a marchio Apple: dal notch che sparisce, passando per la fotocamera ancora più potente e dettagliata fino al comodissimo display alway-on che vi garantisce comunque 24h di carica. Inoltre, Apple ha reimmaginato il volto di iPhone, ideando la comodissima Dynamic Island! Si tratta di una delle innovazione più interessanti del modello Pro e anche del Pro Max, realizzata per sfruttare al meglio hardware e software allo stesso tempo.

Al suo interno, infatti, verrà mostrato di tutto: i brani che avete deciso di ascoltare, le chiamate FaceTime in arrivo, messaggi e notifiche di ogni genere! Si tratta di una caratteristica pensata per espandere lo smartphone in modo fluido e super dinamico, in modo tale da richiamare la vostra attenzione rapidamente e poi scomparire dopo pochi secondi.

Da non sottovalutare anche la straordinaria fotocamera da 48MP, ideata per non farvi scappare nemmeno un solo dettaglio nei vostri scatti grazie al chip per smartphone più evoluto di sempre. Grazie a questo elemento, potrete scattare foto con poca luce fino a 3 volte migliori grazie all’ultra-grandangolo, 2 volte migliori con la fotocamera principale e fino a 2 volte migliori con il fantastico teleobiettivo.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina eBay dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

