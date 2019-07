Apple a lavoro su un iPad pieghevole 5G?

Secondo l’analista di IHS Markit, Jeff Lin, Apple starebbe lavorando a un iPad pieghevole e con supporto 5G da presentare nel 2020.

Mentre Samsung e Huawei hanno presentato già i loro smartphone pieghevoli seppur con qualche problema riguardante la commercializzazione, il primo dispositivo pieghevole di Apple potrebbe essere un iPad. A suggerire questa ipotesi è l’analista di IHS Markit, Jeff Lin, sostenendo che l’azienda di Cupertino sta lavorando a un proprio dispositivo con display pieghevole.

Secondo Lin, l’iPad pieghevole presenterà delle dimensioni simili a quelle dei prodotti MacBook. Dunque, potrebbe integrare un display con una diagonale compresa tra i 13 e i 15 pollici. In linea di massima, sarebbero dimensioni leggermente più grandi dell’attuale iPad Pro da 12,9 pollici. Non viene specificato come si presenterà il pannello flessibile. Qualora dovesse esser vero, è ipotizzabile uno schermo capace di flettersi nello stesso modo in cui viene richiuso un computer. Oppure, Apple potrebbe optare per una soluzione simile a quella ipotizzata per il Surface pieghevole di Microsoft: due schermi separati anziché un unico flessibile.

Credit - LetsGoDigital

A tutto ciò, l’analista aggiunge che il futuro iPad non solo sarà flessibile ma sarà in grado di supportare la rete 5G e verrà lanciato il prossimo anno. Difficile affermare l’affidabilità delle notizie riportate anche perché Apple dovrebbe risolvere il problema di un iPhone 5G prima di spendere soldi ed energie su un tablet pieghevole. Infatti, mentre i principali rivali hanno già a catalogo degli smartphone 5G, l’azienda di Cupertino non avrà un iPhone 5G prima del 2020.

A questo punto, risulta difficile credere che Apple possa presentare un iPad pieghevole e con supporto al nuovo standard di rete prima di quella data. Tuttavia, per il momento, si tratta di mere indiscrezioni che è bene prendere con le pinze. Ne sentiremo sicuramente parlare nei prossimi mesi dato che i dispositivi pieghevoli – nonostante siano partiti con il piede sbagliato – sono destinati a dominare la scena nei prossimi anni.