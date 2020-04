L’applicazione meteo Dark Sky è stata ufficialmente acquistata da Apple e non sarà più disponibile per Android. Questa applicazione, che ha tento colpito gli utenti, sta per iniziare una nuova avventura, ma molti temono che potrebbe sparire presto anche dai dispositivi iOS.

Dark Sky ha ottenuto un enorme successo grazie, soprattutto, alla sua qualità. L’applicazione offre infatti delle previsioni meteo molto precise: è possibile scoprire anche quando si sta avvicinando una semplice pioviggine. Inoltre, anche il suo design è molto curato. A differenza di altri servizi, dal punto di vista estetico, questo strumento è molto curato.

Esso ha rapidamente scalato le classifiche di Android e iOS, fino a quando Apple non ha deciso di acquistarlo. A confermarlo sono stati gli stessi sviluppatori, che dicono di essere “entusiasti di avere l’opportunità di raggiungere numerose persone, con un impatto maggiore rispetto a quanto potremmo mai fare da soli”.

Il colosso di Cupertino ha però immediatamente deciso di eliminare l’applicazione da Google Play Store, il principale store di Android. Coloro i quali hanno l’applicazione installata nel proprio dispositivo, anche chi ha acquistato la versione “premium” (che potranno comunque essere rimborsati), potranno continuare a consultare il servizio fino al primo luglio 2020.

Dark Sky offriva anche dei servizi API. A partire da oggi, non è possibile effettuare l’iscrizione e coloro i quali utilizzano già questi dati potranno continuare a farlo fino al primo gennaio 2022. Gli utenti iOS, per il momento, potranno continua a utilizzare il software, ma non sappiamo quali saranno le future intenzioni della società. Non è escluso che Apple voglia utilizzare lo strumento per migliorare la propria applicazione per le previsioni meteorologiche.