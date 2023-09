Nel tentativo di risolvere le preoccupazioni relative alle elevate emissioni di radiofrequenze (RF) dell’iPhone 12, Apple ha rapidamente sviluppato un aggiornamento per risolvere il problema. Il gigante tecnologico ha recentemente presentato l’aggiornamento al governo francese per un’analisi approfondita, come richiesto dall’Agence nationale des frequences (ANFR), l’ente di controllo delle radiazioni del Paese.

Questo sviluppo arriva dopo che l’ANFR ha rivelato che l’iPhone 12 ha superato i limiti legali di esposizione alle radiofrequenze durante i suoi test completi su 141 modelli di smartphone, sollevando così potenziali preoccupazioni per la salute degli utenti.

È importante notare che, per ora, il governo francese ha preso provvedimenti solo nei confronti del modello principale della serie iPhone 12, lasciando gli altri prodotti indenni da questa nuova serie di test.

Apple, in risposta a queste preoccupazioni, ha fornito all’ANFR la documentazione di vari enti normativi internazionali, dimostrando la conformità dell’azienda ai limiti di esposizione alle radiofrequenze in tutto il mondo.

Tuttavia, il nocciolo della questione sta nell’impatto dell’imminente aggiornamento. Se da un lato è molto probabile che l’aggiornamento riduca le emissioni di radiofrequenze e porti l’iPhone 12 in linea con i limiti normativi francesi, dall’altro potrebbe potenzialmente compromettere la ricezione cellulare nelle aree con segnali deboli. L’entità di questo impatto rimane incerta.

A causa del problema in corso, le vendite dell’iPhone 12 in Francia sono temporaneamente sospese fino a quando il governo non confermerà che l’aggiornamento risolve effettivamente il problema. Questa misura serve anche come azione preventiva contro un richiamo totale del prodotto nel Paese.

Jean-Noel Barrot, ministro francese dell’economia digitale, ha dichiarato che Apple ha due settimane di tempo per rispondere efficacemente alla situazione. Se Apple non riuscirà a risolvere il problema entro questo termine, il governo francese si riserva il diritto di ordinare il ritiro di tutti gli iPhone 12 in circolazione, sottolineando la parità di trattamento di tutte le aziende, compresi i giganti della tecnologia.

La tempistica per la valutazione dell’aggiornamento da parte della Francia rimane poco chiara, e non sono stati forniti dettagli specifici sul processo di valutazione. Tuttavia, questo episodio porta l’attenzione sulla complessità dell’esposizione alle radiazioni RF e sulle differenze negli standard di misurazione, come il tasso di assorbimento specifico (SAR), che variano da una regione all’altra.

Vale la pena notare che le radiazioni a radiofrequenza sono diverse dalle radiazioni ionizzanti e causano principalmente il riscaldamento dei tessuti. I test dell’ANFR hanno rivelato discrepanze nei valori SAR quando il dispositivo era a contatto con tessuti finti rispetto ai test effettuati a distanza. Apple sostiene che i suoi test sono conformi agli standard internazionali e simulano scenari di utilizzo reali.