Siete alla ricerca di un nuovo paio di auricolari wireless e desiderate un modello top di gamma e dalla qualità assoluta, ma al contempo volete risparmiare? In tal caso vi consigliamo di dare uno sguardo all’ottima offerta proposta da Amazon sugli AirPods Pro di seconda generazione, oggi scontati a soli 229,90€!

Potrete, infatti, risparmiare ben 70,00€ rispetto al prezzo consigliato di 299,00€, portandovi a casa gli auricolari Apple al minimo storico a cui siano mai stati disponibili su Amazon. Inoltre, avrete modo di optare anche per il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis, una linea di credito affidabile e che offre un servizio gratuito.

Gli AirPods Pro 2 rappresentano l’apice della combinazione tra comfort e qualità del suono: grazie al chip H2 progettato da Apple potrete godere di acuti cristallini e bassi ricchi e profondi, con ogni nota riprodotta in modo incredibilmente vivido. L’audio spaziale personalizzato, con il rilevamento dinamico della posizione della vostra testa, vi avvolgerà con un audio calibrato sulle vostre orecchie, permettendovi di immergervi completamente nella magia dei vostri brani preferiti.

La cancellazione del rumore degli auricolari è stata migliorata fino a due volte rispetto alla generazione precedente di AirPods Pro. Sarete, dunque, isolati completamente dall’ambiente esterno, ma se desiderate restare in contatto con ciò che accade intorno a voi la modalità di trasparenza attiva vi permetterà di farlo, riducendo l’intensità dei rumori in modo intelligente.

Non solo vi delizierete con un suono eccellente, ma il chip H2 migliorerà anche l’autonomia degli auricolari. Con la custodia di ricarica inclusa riuscirete a ottenere fino a 30 ore di ascolto senza preoccupazioni. Inoltre, nella confezione troverete ben quattro paia di cuscinetti in silicone di diverse misure, assicurandovi la vestibilità perfetta per le vostre orecchie.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!