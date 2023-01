Dopo il recente rilascio di iOS 16.3 dedicata a sviluppatori e utenti del programma beta, Apple è passata al rilascio di un aggiornamento software dedicato ai propri auricolari AirPods.

Ad essere interessati dal nuovo rilascio saranno AirPods, AirPods Pro e AirPods Max di seconda e terza generazione, per i quali, dopo l’ultiam release del passato novembre, si passa alla versione 5B59. L’attuale versione del software è già disponibile fin da oggi, tuttavia il ridotto incremento del numero della build (quella di novembre era la 5B58) lascia supporre che i cambiamenti introdotti al firmware degli auricolari siano in realtà di ben poca entità.

E, in effetti, al momento in cui scriviamo la stessa Apple deve ancora rendere noti quali, e quanti, siano queste variazioni: sul sito ufficiale Apple non sono ancora state condivise le note relative all’aggiornamento in questione. Quanto a come ottenere l’aggiornamento nulla di più semplice: come già affermato in passato dalla stessa casa di Cupertino, gli AirPods scaricheranno in automatico il nuovo firmware la prima volta che si saranno in carica ed entro il raggio d’azione del Bluetooth dell’iPhone, iPad o Mac.

Tuttavia, essendo appena stato rilasciato, non tutti potrebbero averlo già ottenuto. Se siete curiosi di verificare se avete già ricevuto l’aggiornamento del firmware basterà seguire questi semplici passi:

Apri l’app Impostazioni sul tuo iPhone.

Passa al menu Bluetooth.

Trova i tuoi AirPods nell’elenco dei dispositivi.

Tocca la “i” vicino al nome.

Guarda il numero di Versione firmware.

Se quest’ultimo è il già citato AirPods 5B59, allora complimenti: siete tra i primi ad averlo ottenuto. Se invece così non fosse potrete cercare di “forzare” la procedura con un semplice espediente, basato proprio sulle informazioni date dalla casa madre: lasciando la custodia in carica, basterà lasciare i vostri AirPods nel già citato raggio d’azione del Bluetooth e attendere.