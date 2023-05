Impostisi subito all’attenzione del pubblico, anche e soprattutto per la loro eccezionale qualità, gli AirPods di terza generazione sono auricolari true wireless certamente interessanti, e rappresentando sicuramente una delle migliori scelte possibili in ambito Apple, specie qualora non si voglia investire nell’acquisto della gamma AirPods Pro, di gran lunga più esosa in termini di costo d’acquisto.

E dunque, se siete interessati all’acquisto di questi splendidi auricolari targati Apple, allora vi suggeriamo di dare un’occhiata a questa offerta Mediaworld, grazie alla quale potrete acquistare questi eccezionali dispositivi a soli 159,00€, anziché 209,00€, e dunque con un risparmio netto del 23%!

Un affare, per quello che è il prezzo migliore di sempre per questo specifico modello di auricolari Apple che, in questo modo, potrete portarvi a casa ad un prezzo più che degno di momenti dell’anno come il Prime Day di Amazon o il Black Friday.

Un prezzo che, inoltre, diventa ancora più appetibile se si considera quella che è la qualità di questi auricolari, caratterizzati da una qualità del suono eccezionale e dalla compatibilità con le tecnologie “Spatial Audio” e la ben nota Dolby Atmos. Una qualità che è stata resa possibile dall’attenzione di Appel nella creazione di driver personalizzati per gli auricolari, e dalla presenza di un sistema adattivo di equalizzazione (Adaptive EQ), capace di regolare e ottimizzare automaticamente l’audio in base alla forma del vostro orecchio!

Un fatto determinante per la qualità del suono che, al netto di tutto, ha anche inciso sul form factor di queste nuove AirPods, osa contraddistinte da un nuovo design che, pur mantenendo un corpo realizzato in plastica dura dalla taglia unica, senza gommini, si contraddistingue per steli molto più corti, con un angolo simile a quello della versione in-ear.

Sempre parlando di novità, Apple ha anche introdotto in questa versione un inedito sensore di “rilevamento della pelle”, in grado di rilevare se gli AirPods sono inseriti nell’orecchio o se, invece, sono in tasca o in borsa, mettendo così automaticamente in pausa la riproduzione, aiutandovi così nella preservazione della durata della batteria.

Quest’ultima, come se non bastasse, è stata considerevolmente migliorata, ed è ora in grado di garantirvi fino a 6 ore di ascolto continuo, che possono addirittura salire a 30 grazie alla pratica custodia di ricarica, per altro compatibile con il sistema di ricarica magnetica MagSafe.

Dotati di controllo touch pratici e responsivi, presenti direttamente sugli auricolari, e resistenti all’acqua e al sudore, gli AirPods di terza generazione sono, senza dubbio, degli ottimi auricolari e, per questo, vi invitiamo a completare subito il vostro acquisto tramite la pagina Mediaworld dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare quanto prima l’acquisto, così che possiate accaparrarvi questi ottimi auricolari true wireless prima che vadano esauriti!

