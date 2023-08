State per partire per le vacanze e non volete dimenticare proprio nulla? In tal caso, oltre a consigliarvi la lettura dei nostri articoli per viaggiare super preparati, potrebbe essere una buona idea anche acquistare dei nuovi auricolari wireless top di gamma per effettuare telefonate e ascoltare musica in ogni occasione, mentre ci si rilassa o durante una bella escursione. Per questo vi segnaliamo che Amazon offre un importante sconto del 21% sugli ottimi Apple AirPods di terza gen.

Un risparmio di oltre 44,00€ rispetto al prezzo originale di 209,00€, vi permetterà di mettere le mani su auricolari di altissima gamma a soli 164,00€. Inoltre, al momento dell’acquisto avrete la possibilità di aggiungere AppleCare+, l’estensione di garanzia di Apple che vi offrirà per due anni assistenza completa, riparazioni per danni accidentali e supporto 24/7.

L’attivazione di AppleCare+ non è mai stata così semplice, dato che fino a poco tempo fa era una procedura che non era assolutamente possibile effettuare direttamente sul sito di Amazon. Oggi, invece, potrete farlo al costo di 39,00€. Basterà selezionare l’opzione di protezione aggiuntiva durante il checkout e potrete dormire sonni tranquilli per ben due anni, avendo la certezza di poter contare sempre sul supporto necessario per il vostro acquisto.

Questi AirPods presentano un design raffinato che combina le caratteristiche dei modelli precedenti con ulteriori miglioramenti. Il corpo in plastica solida, senza gommini, garantisce una vestibilità incredibilmente comoda, mentre gli steli più corti e l’angolo simile a quello dei modelli in-ear conferiscono un tocco di comfort in più.

Parliamo naturalmente di auricolari true wireless di livello premium, come ci si aspetta da Apple. Offrono un’esperienza sonora eccezionale grazie a un driver personalizzato e all’equalizzatore adattivo (Adaptive EQ), che ottimizza automaticamente l’audio in base alla forma del vostro orecchio. Da menzionare certamente anche i controlli touch sugli auricolari, che vi permetteranno di gestire i contenuti multimediali e le chiamate in modo semplice e intuitivo, senza dover toccare il vostro smartphone.

Ma c’è di più: questi auricolari wireless supportano Spatial Audio e Dolby Atmos, garantendo un’esperienza audio immersiva per film, chiamate, podcast e audiolibri. Il sensore di rilevamento della pelle mette automaticamente in pausa la riproduzione quando gli auricolari vengono rimossi, ottimizzando così l’efficienza della batteria.

Parlando di autonomia, potrete godere fino a 6 ore di ascolto continuo, estendibili a 30 ore usando l’apposita custodia di ricarica, che è anche compatibile con la carica magnetica MagSafe. Infine, questo modello è resistente all’acqua e al sudore, rendendolo perfetto per l’uso in ogni circostanza, anche durante l’attività sportiva.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini

