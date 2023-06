È facile trovare auricolari true wireless in grado di riprodurre un audio di qualità, ma spesso ci si trova costretti ad acquistare gli Apple AirPods Pro per motivi di compatibilità con il proprio iPhone. Il prezzo di questi auricolari non è sempre conveniente, ma non è questo il caso, poiché Comet li offre con uno sconto del 20%, consentendovi di acquistarli a 239,00€ anziché 299,00€.

L’offerta sarà valida solo per oggi 21 giugno e include la spedizione gratuita, oltre alla possibilità di pagare a rate senza interessi con PayPal. Le rate, in questo caso, ammontano a 3, ognuna di 79,67€. È importante sottolineare che lo sconto si applica agli AirPods Pro di seconda generazione, che, sebbene simili esteticamente alla prima generazione, sono stati rivisti internamente per offrire un’esperienza d’ascolto ancora migliore.

Di seguito, riassumiamo le novità che dovrebbero motivarvi all’acquisto degli AirPods Pro di seconda generazione, specialmente considerando la crescente difficoltà nel trovare i primi AirPods Pro. Inoltre, se prendiamo in considerazione l’offerta di Comet per il nuovo modello, si scopre che il loro prezzo non è molto superiore rispetto al modello precedente.

Dal punto di vista tecnico, gli auricolari Apple di seconda generazione presentano come detto diverse novità significative. La più rilevante è rappresentata dal nuovo processore H2, successore dell’ottimo H1, progettato per sfruttare al meglio gli algoritmi computazionali. Questo apporta benefici evidenti nella cancellazione del rumore e nella creazione di un suono tridimensionale di qualità superiore. È presente poi il supporto al nuovo standard Bluetooth 5.3 e di un nuovo driver con amplificatore su misura, il quale riduce ulteriormente la distorsione presente nei file musicali più complessi.

Tra le novità più importanti va ricordato anche l’audio spaziale personalizzato, una tecnologia che rileva automaticamente i movimenti della testa dell’utente, creando un’esperienza sonora coinvolgente e realistica. Questa tecnologia è sostanzialmente la stessa presente in alcune delle migliori cuffie Bluetooth attualmente disponibili sul mercato.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

