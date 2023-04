State cercando degli auricolari wireless di prima qualità, disponibile a un prezzo davvero vantaggioso? In tal caso non dovreste farvi scappare le AirPods Pro di seconda generazione in sconto del 13%! Al momento, infatti, potrete acquistare ad appena 259,99€ invece di 299,99€.

Questi auricolari vi assicurano il massimo comfort quando vengono indossati e, in più, garantiscono una cancellazione del rumore fino a due volte più efficace rispetto alla generazione precedente di AirPods Pro. Per questo, vi consigliamo di non perdervi l’occasione fintanto che siete in tempo!

L’audio spaziale personalizzato crea un suono avvolgente e calibrato nelle vostre orecchie che, insieme al rilevamento dinamico della posizione della testa, vi fa immergere nei vostri brani preferiti oppure in film e serie TV senza perdere nemmeno un dettaglio. Gli AirPods in questione, inoltre, sono dotati dell’ottima modalità trasparenza adattiva, che vi permette di restare in contatto col mondo facendovi sentire i suoni dell’ambiente circostante e riuscendo al tempo stesso ad attenuare l’intensità dei rumori forti, come sirene o lavori in corso. L’ideale per chi risponde a call di lavoro anche fuori casa!

In più, la confezione include cuscinetti in silicone in quattro taglie, tra cui la nuova extra small: potrete la più adatta alla forma del vostro orecchio per un isolamento acustico ideale. I modelli a vostra disposizione sono comodissimi, e tengono ben fermi gli AirPods Pro anche mentre siete in movimento. Con il controllo touch, inoltre, potrete regolare il volume direttamente dall’auricolare, scorrendo con il dito. Vi basterà premere una volta per far partire la musica o metterla in pausa, rispondere alle chiamate e riagganciare, e dovrete tenere premuto più a lungo per passare dalla cancellazione attiva del rumore alla modalità Trasparenza adattiva o viceversa.

Non meno importante, sia gli AirPods Pro che la custodia di ricarica MagSafe hanno una resistenza al sudore e all’acqua di grado IPX4. La custodia, inoltre, è ancora più potente, grazie alla funzione posizione precisa, l’altoparlante integrato e l’anello per il laccetto. Avrete la possibilità di ricaricarla usando un un cavo per Apple Watch, un alimentatore MagSafe, il connettore Lightning o un caricabatterie certificato Qi!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

