Le prime cuffie over-ear di Apple potrebbero essere riconosciute come AirPods Studio. A riferirlo è stato il leaker Jon Prosser. Il colosso di Cupertino ha ottenuto un enorme successo grazie agli auricolari true wireless (disponibili all’acquisto su Amazon) e starebbe pensando di lanciare anche delle cuffie over-ear.

Per il momento, l’azienda non ha diffuso nessun dettaglio. Alcune indiscrezioni farebbero però intendere che il nuovo prodotto possa essere riconosciuto come AirPods Studio. Un’ipotesi valida, considerando che in questo nome troviamo:

Looks like Apple is sticking with the “AirPods” branding for their new over-ear headphones. AirPods Studio

Codename: B515

$349 — Jon Prosser (@jon_prosser) May 9, 2020

AirPods , un legame con la fortunata serie di auricolari;

, un legame con la fortunata serie di auricolari; Studio, per far capire che si tratta di cuffie ideali anche per i professionisti.

Nel tweet è riportato anche il codice (B515) e l’ipotetico prezzo di lancio. Quest’ultimo potrebbe essere pari a 349 dollari, almeno per il mercato statunitense. Un prezzo in linea con altri prodotti di fascia alta.

Non si può escludere che Apple voglia sfruttare il più possibile la tecnologia di Beats, acquisita qualche anno fa per 3 miliardi di dollari, per migliorare ulteriormente i propri prodotti. Qualche mese fa avevamo anche parlato del possibile lancio di una versione “Lite” di AirPods Pro, che dovrebbe offrire un prezzo più basso rispetto alle altre versioni.